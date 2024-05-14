Reuters сообщил о приезде Блинкена в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает Reuters. Это первый визит на Украину высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как конгресс одобрил застрявший на несколько месяцев пакет военной помощи стране на $61 млрд, отмечает агентство. Этот необъявленный визит призван продемонстрировать солидарность Вашингтона с Киевом.
Блинкен приехал в Киев поездом рано утром во вторник, он надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые явно переживают очень трудный момент», рассказал американский чиновник. «Задача госсекретаря — обсудить, как нашу дополнительную помощь направить таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и дать им возможность чаще брать на себя инициативу на поле боя», — пояснил собеседник.
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