Politico узнало о визите Блинкена на Украину на этой неделе

Госсекретарь США Блинкен может приехать на Украину на текущей неделе. Источники Politico узнали, что 14 и 15 мая службы безопасности перекроют в Киеве часть дорог. В конце апреля Блинкен ездил в Китай

Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе, пишет издание Politico со ссылкой на трех собеседников, знакомых с этим вопросом.

Точный маршрут Блинкена на данный момент неизвестен, но один из источников рассказал, что дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности на некоторое время во вторник и среду — 14 и 15 мая.

В Госдепартамент на вопросы издания по этому поводу не ответили.

В прошлый раз Блинкен ездил в Киев в сентябре 2023 года. Телеканал ABC отмечал, что это была его четвертая поездка на Украину с начала российской военной операции. В тот раз госсекретарь США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер рассказывал, что Блинкен в той поездке изучит потребности Украины в области энергетики, безопасности и гуманитарной помощи и сообщит, какую поддержку Вашингтон сможет оказать в этих областях. Также во время того визита Блинкен объявил, что США предоставят Украине военную помощь на сумму более $1 млрд, сообщил ABC.

В конце апреля 2024 года госсекретарь США совершил визит в Китай. Там он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, министром иностранных дел Ван И и министром общественной безопасности Ван Сяохуном.

Среди тем обсуждения, как рассказал сам Блинкен, было противодействие распространению синтетических наркотиков, развитие «межделовых связей» с помощью студенческих обменов; проведение первых переговоров США и Китая по искусственному интеллекту. Также обсуждались отношения Пекина и Москвы и «опасные действия» Китая в Южно-Китайском море.