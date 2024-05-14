 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнало о визите Блинкена на Украину на этой неделе

Politico: госсекретарь США Блинкен посетит Украину на этой неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Госсекретарь США Блинкен может приехать на Украину на текущей неделе. Источники Politico узнали, что 14 и 15 мая службы безопасности перекроют в Киеве часть дорог. В конце апреля Блинкен ездил в Китай
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе, пишет издание Politico со ссылкой на трех собеседников, знакомых с этим вопросом.

Точный маршрут Блинкена на данный момент неизвестен, но один из источников рассказал, что дороги в Киеве будут перекрыты службами безопасности на некоторое время во вторник и среду — 14 и 15 мая.

В Госдепартамент на вопросы издания по этому поводу не ответили.

Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США
Политика
Энтони Блинкен

В прошлый раз Блинкен ездил в Киев в сентябре 2023 года. Телеканал ABC отмечал, что это была его четвертая поездка на Украину с начала российской военной операции. В тот раз госсекретарь США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер рассказывал, что Блинкен в той поездке изучит потребности Украины в области энергетики, безопасности и гуманитарной помощи и сообщит, какую поддержку Вашингтон сможет оказать в этих областях. Также во время того визита Блинкен объявил, что США предоставят Украине военную помощь на сумму более $1 млрд, сообщил ABC.

В конце апреля 2024 года госсекретарь США совершил визит в Китай. Там он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, министром иностранных дел Ван И и министром общественной безопасности Ван Сяохуном.

Среди тем обсуждения, как рассказал сам Блинкен, было противодействие распространению синтетических наркотиков, развитие «межделовых связей» с помощью студенческих обменов; проведение первых переговоров США и Китая по искусственному интеллекту. Также обсуждались отношения Пекина и Москвы и «опасные действия» Китая в Южно-Китайском море.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Энтони Блинкен США Украина Киев визит

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Генсек НАТО приехал к Зеленскому с необъявленным визитом
Политика
Блинкен пригрозил Китаю санкциями за «укрепление ОПК» России
Политика
Кремль после угроз Блинкена Китаю пообещал наращивать связи с Пекином
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
ТАСС сообщил о задержании главного кадровика Минобороны Политика, 01:09
Politico узнало о визите Блинкена на Украину на этой неделе Политика, 00:55
Пожар на теплоходе «Ломоносов» возник после сварочных работ Общество, 00:53
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области Политика, 00:26
Финразведка призвала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием Финансы, 00:00
Аналитики предсказали, что в России останется меньше 1 тыс. МФО Финансы, 00:00
В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця» Бизнес, 00:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Cалливан сообщил, что часть обещанного Украине оружия «уже на поле боя» Политика, 13 мая, 23:59
Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме Спорт, 13 мая, 23:57
Из двух городов Сумской области начали эвакуацию Политика, 13 мая, 23:39
Вучич объяснил, почему встретился с Зеленской и Кулебой в Белграде Политика, 13 мая, 23:16
Губернатора Челябинской области признали лучшим руководителем клуба КХЛ Спорт, 13 мая, 22:57
Защита основателя «Макфы» подала иск к ВГТРК и Малахову Бизнес, 13 мая, 22:56
В Белгороде и окрестностях пятый раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 13 мая, 22:53