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Как уран и палладий помогли России нарастить торговлю с США. Инфографика
США в октябре завезли из России товаров на $732,4 млн. Это максимум за пять месяцев. Поставки свелись к ядерному топливу, минеральным удобрениям и металлам платиновой группы. Как менялась торговля России и США — в инфографике РБК
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