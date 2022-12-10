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Война санкций ,  
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Как уран и палладий помогли России нарастить торговлю с США. Инфографика

США в октябре завезли из России товаров на $732,4 млн. Это максимум за пять месяцев. Поставки свелись к ядерному топливу, минеральным удобрениям и металлам платиновой группы. Как менялась торговля России и США — в инфографике РБК

Как уран и палладий помогли России нарастить торговлю с США. Инфографика

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Авторы
Теги
Светлана Прохорова, Иван Ткачев, Тимофей Дзядко, Анна Гальчева
США Россия торговля палладий уран
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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