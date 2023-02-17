В Магадане сообщили, что участнику спецоперации дали звание Героя России

Иван Кабанов (Фото: nosovlive_ru / Telegram)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России жителю Магаданской области, старшему лейтенанту Ивану Кабанову, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Сергей Носов.

«Указом Президента Владимира Путина звание Героя Российской Федерации (посмертно) присвоено старшему лейтенанту Ивану Кабанову, отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции», — написал он.

Кабанов, по словам губернатора, командовал мотострелковым взводом.

Звание Героя России было учреждено 20 марта 1992 года. Его присваивают «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига», сказано в соответствующем указе. Получившему это звание вручают медаль «Золотая Звезда».

Кабанов служил в войсках по контракту и погиб 15 октября 2022 года, пишут«Магаданская правда» и «Колыма.ru». По данным изданий, он был командиром первого мотострелкового взвода третьей мотострелковой роты второго мотострелкового батальона войсковой части № 34667. На момент гибели Кабанову было 25 лет.

С начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Путин неоднократно присваивал звание Героя России военнослужащим, в том исле посмертно. Так, например, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» его посмертно получил старшина Алмаз Сафин. Также звание получил командир взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Струна», командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, командующий 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майор Эседулла Абачев и другие.