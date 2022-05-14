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Глава ДНР разрешил ввоз товаров из Харьковской и Херсонской областей

Запрет на ввоз товаров из Украины в ДНР был введен в 2017 году. Новым указом Пушилин снял ограничения, действующие в отношении ввоза ряда товаров со стороны Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин снял запрет на ввоз ряда товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на территорию ДНР. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

По информации Донецкого агентства новостей, запрет, введенный с 2017 года в соответствии с указом № 73, снят новым указом № 206. Согласно новому указу, резидентам ДНР и ЛНР разрешено заключение внешнеэкономических сделок с нерезидентами Харьковской, Херсонской и Запорожской областей без таможенных процедур.

Отмечается, что ввоз и вывоз товаров на основании таких сделок разрешен без обложения таможенными пошлинами, при этом ввоз алкоголя и табачной продукции в единую таможенную зону ДНР и ЛНР остается под запретом.

В конце апреля глава ДНР уже сообщал о начале торговых отношений между республикой и территориями Украины, подконтрольными Вооруженным силам России. «Эта работа (торгово-экономические отношения с территориями Украины, находящимися под контролем ВС России — РБК) уже ведется, обмен продукцией в тестовом режиме уже происходит, и с территории ДНР в те направления идет продукция, и оттуда тоже уже поставляется продукция сюда», — говорил тогда Пушилин.

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Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Херсонская, а также часть Харьковской и Запорожской областей в настоящее находятся под контролем российских военных.

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Власти временных военно-гражданских администраций Харьковской и Херсонской областей ранее не исключали проведения референдума о политическом будущем регионов. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, в частности, заявлял о намерении обратиться к Путину с просьбой присоединить область к России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона. При этом вопрос должен быть «четко и тщательно выверен юристами и правовиками», добавлял он.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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