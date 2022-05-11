МИД потребовал извинений от Польши из-за нападения на посла

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Российский МИД потребовал от руководства Польши извинений в связи с нападением на посла в Варшаве 9 мая, об этом дипведомство уведомило польского посла Кшиштофа Краевского, сообщает МИД в Telegram.

«К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше. Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что Польша не обеспечила неприкосновенность российского дипломата, тем самым нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Посла Польши вызвали в МИД России после инцидента с российским послом Сергеем Андреевым, которого при посещении 9 мая кладбища советских воинов в Варшаве облили красной жидкостью.

По информации Wydarzenia, на кладбище посла ожидала группа украинцев. После его приезда началась драка, а самого посла облили красной жидкостью. Андреев рассказал «РИА Новости», что вещество было сладким на вкус, назвав его сиропом. Посол отметил, что в Варшаве помимо возложения цветов планировалась акция «Бессмертный полк», однако польская сторона не рекомендовала проводить это мероприятие.

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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал «понятными» эмоции украинцев, участвовавших в нападении на российского посла. Польский министр иностранных дел Збигнев Рау, в свою очередь, подчеркнул, что любые представители иностранной дипломатии заслуживают защиты, несмотря на согласие или несогласие с политикой их стран.

МИД России выразил протест Варшаве в связи с инцидентом и обвинил польскую полицию в бездействии в то время, когда «экстремисты» применяли насилие к послу и другим сотрудникам дипмиссии. Сам Андреев допустил, что нападение на него могло произойти при участии польских спецслужб.