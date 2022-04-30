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Военная операция на Украине ,  
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Лавров сообщил об обсуждении отмены санкций на переговорах с Украиной

Среди других вопросов на переговорах Россия и Украина обсуждают отмену санкций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайскому агентству «Синьхуа». Стенограмма опубликована на сайте МИД.

Лавров рассказал, что делегации ежедневно обсуждают проект возможного мирного договора, где должны быть зафиксированы постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, гарантии ее безопасности.

«В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие», — сказал Лавров.

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Он счел, что урегулирование ситуации приведет к деэскалации военно-политической напряженности в Европе и мире. При этом политик отметил, что переговоры идут непросто. По его версии, им мешает воинственная риторика и «подстрекательские действия западных покровителей Киева», которые побуждают «воевать до последнего украинца».

«Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не «советчиков издалека», — заявил глава МИД. Он добавил, что Россия заинтересована в мирной, свободной, нейтральной, благополучной и дружественной Украине.

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В условиях жестких санкций Россия будет расширять ответные меры, которые позволят обеспечить нормальную работу экономики, сообщил Лавров. Между тем, Россия продолжит поставлять социально-значимые товары в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток. В том числе, страна продолжит экспортировать товары агропромышленного комплекса, удобрения и энергоносители. Это связано с «глубокой обеспокоенностью» возможным продовольственным кризисом, который, по словам Лаврова, могут спровоцировать антироссийские санкции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Генассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска. С тех пор США, Евросоюз и другие страны ввели против России такое беспрецедентное число ограничений, что она обогнала Иран по числу санкций и стала первой в мире по этому показателю.

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В середине марта главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро сообщил о том, что военные действия на Украине и нарушения поставок агропромышленного комплекса могут привести к мировому кризису. «Война привела нас к ситуации, из которой очень легко попасть в продовольственный кризис», — говорил он.

После саммита G7 24 марта о потенциальных проблемах с продовольствием в мире заявили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден. Французский лидер предупредил, что боевые действия грозят срывом посевной кампании на Украине и в России. Американский президент призвал G7 обсудить меры по уменьшению нехватки продовольствия.

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Теги
Украина Россия переговоры санкции отмена
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