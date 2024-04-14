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Удар Ирана по Израилю ,  
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Kan узнал о переносе Израилем наступления на «последний оплот» ХАМАС

Kan: премьер Израиля Нетаньяху решил перенести наступление на Рафах
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Израиль месяцами планировал занять город на юге сектора Газа, однако теперь принял решение отложить операцию, передает Kan. Накануне ночью Израиль был атакован сотнями дронов и ракет со стороны Ирана
Возвращение палестинцев с юга Газы&nbsp;в свои дома на севере
Возвращение палестинцев с юга Газы в свои дома на севере (Фото: Ramadan Abed / Reuters)

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и члены правительства решили отложить наступление на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа, пишет Kan.

Ожидается, что Израиль продолжит дискуссии с США по поводу ведения боевых действий в этом районе. Прежде Вашингтон неоднократно указывал Израилю, что наступление поставит под угрозу жизни большого числа палестинцев, которые бежали в Рафах с севера эксклава.

В то же время израильская армия вызвала две резервные бригады для ведения «оперативных миссий» в секторе Газа.

ЦАХАЛ планировала взятие под контроль города Рафах несколько месяцев, израильские власти называют Рафах «последним оплотом» ХАМАС — именно там, по их данным, дислоцированы четыре батальона группировки. Однако до настоящего момента армия ограничивалась точечными авиаударами и разведывательными рейдами.

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Ицхак Герцог

В начале недели, 8 апреля, премьер назвал взятие города необходимым условием для победы над ХАМАС. «Это произойдет, есть дата», — подчеркнул тогда Натаньяху. По его прежним оценкам, боевые действия могли бы завершиться уже к концу мая.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказывал РБК, что план эвакуации гражданского населения Рафаха предусматривает его перемещение в центральную и северную части сектора по специальным гуманитарным коридорам. По его словам, на вывод мирных жителей понадобится до двух недель.

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В ночь на 14 апреля Израиль был атакован Ираном и проиранскими силами в Ливане, Сирии и Ираке, которые запустили около 300 дронов и ракет. Помощь в отражении атаки Израилю оказывали силы США, Великобритании и Иордании. Власти Израиля задумались над созданием антииранской коалиции в регионе, президент страны Ицхак Герцог увидел в действиях Тегерана признаки объявления войны.

Kan узнал о переносе Израилем наступления на «последний оплот» ХАМАС
Kan узнал о переносе Израилем наступления на «последний оплот» ХАМАС

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Рафах Израиль сектор Газа
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