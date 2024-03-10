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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху предсказал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

Нетаньяху: операция Израиля в секторе Газа может завершиться через 1-2 месяца
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, поскольку израильская армия (ЦАХАЛ) успешно справляется с боевиками палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico.

«Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части войны», — отметил Нетаньяху. По его словам, боевые действия «не займут более двух месяцев — может быть, шесть недель, может, четыре».

Нетаньяху отверг идею прекращения огня в священный для мусульман месяц Рамадан. Он отметил, что хотел бы увидеть освобождение еще одной партии заложников, как это было в конце ноября 2023 года в результате приостановки боевых действий, однако переговоры с ХАМАС не привели к какому-либо соглашению.

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Политика
Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС

Власти Израиля неоднократно заявляли, что война в секторе Газа не закончится, пока ЦАХАЛ полностью не уничтожит ХАМАС. 3 марта делегации палестинского движения, Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров о прекращении огня в регионе, однако правительство Израиля отказалось направлять своих дипломатов в Египет для участия во встрече. Власти заявили, что ХАМАС не предоставил список оставшихся у боевиков заложников, «поэтому нет никаких оснований отправлять израильскую делегацию».

Последнее временное перемирие действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023 года. За это время стороны обменяли более сотни израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных, в основном это были женщины и дети.

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Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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