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Удар Ирана по Израилю ,  
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В правительстве Израиля пообещали собрать коалицию против Ирана

Ганц: Израиль соберет региональную коалицию и призовет Иран к ответу
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
США, Британия и Иордания помогли Израилю отразить атаку Ирана, теперь Тель-Авив намерен собрать коалицию и призвать Тегеран к ответу. Ответная реакция Израиля вызовет более массированный удар, пригрозили власти Ирана
Бени Ганц
Бени Ганц (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Израиль должен укрепить стратегические союзы и региональное сотрудничество, позволившие ему выдержать ночную атаку со стороны Ирана, заявил член чрезвычайного израильского правительства Бени Ганц, передает Times of Israel.

«Столкнувшись с угрозой со стороны Ирана, мы создадим региональную коалицию и будем требовать от Ирана плату тем способом и в то время, которые нам подходят. И самое главное — на фоне желания наших врагов навредить нам мы объединимся и станем сильнее», — сказал он.

Министр отметил, что Израиль получит поддержку от разных стран, что стало стратегическим достижением. Он напомнил о необходимости вернуть захваченных боевиками ХАМАС заложников и обеспечить безопасность на юге и севере страны. Издание расценило его слова как намек на нежелание немедленного ответного удара по Ирану.

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Остатки ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле

Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Запуски беспилотников и ракет также осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой «Хезболла».

Власти Израиля отчитались о перехвате всех беспилотников и почти всех ракет, в их уничтожении Тель-Авиву помогли американские и британские войска, а также ПВО Иордании.

Тегеран после запуска БПЛА и ракет объявил, что «этот вопрос можно считать решенным», предложив Израилю не наносить ответный удар, что повлечет более массированный обстрел со стороны Ирана.

Причиной ночного удара иранских сил стал удар две недели назад по иранскому консульству в Дамаске (Сирия), при котором погибли высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции, предположительно, причастные к операциям против Израиля. При этом Тель-Авив не стал прямо подтверждать свою причастность к удару.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран Израиль коалиция
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