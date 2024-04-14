Турция раскрыла свою роль в событиях вокруг удара по Израилю
Турецкие власти до ударов Ирана по Израилю выступали посредником и призывали американскую и иранскую сторону к взвешенным решениям и соразмерным ответам, заявила пресс-служба МИД Турции.
«И сегодня мы открыто обращаемся к иранским властям и западным странам, имеющим влияние на Израиль, по поводу прекращении эскалации. Мы продолжим прикладывать усилия, чтобы не допустить запуска процесса, который нанесет непоправимый ущерб стабильности нашего региона и приведет к еще большему конфликту на глобальном уровне», — сказано в сообщении.
Обстрел иранскими силами территории Израиля десятками беспилотников и ракет министерство назвало «недавними событиями в регионе», «инцидентом» и «ответными мерами». МИД Турции возложил на Израиль вину за удар по иранскому консульству в Сирии (Тель-Авив свою ответственность открыто не признал) и назвал его противоречащим международному праву. При ударе погибли высокопоставленные члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), причастные к атакам на Израиль.
Как выяснила Yeni Şafak, американский госсекретарь Энтони Блинкен через Турцию передал Ирану, что его реакция должна быть сдержанной. В ответ Иран указал: его действия будут ответом на удар по иранскому консульству в Сирии, не больше этого. Турцию заранее проинформировали о планируемом ударе Ирана, отметили дипломатические источники газеты.
Турция и Иран находятся в сложных отношениях, в разных вопросах они выступают партнерами и противниками. Иран долгое время ведет гибридную войну против Израиля, у Турции также сложились напряженные отношения с еврейским государством. Однако Иран поддерживает правительство Сирии в гражданской войне, тогда как Турция оказывает помощь вооруженной оппозиции. Вместе с тем Турция не поддерживает санкции против Ирана.
Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. Из Ирана, Ливана, Йемена и Ирака были выпущены десятки ракет и БПЛА. Израилю их помогли сбить американские, британские и иорданские войска.
Власти США попросили Израиль не вести эскалацию ситуации, а признать незначительный ущерб от удара своей победой. Пока что израильские власти размышляют над ответом, правительство намерено создать региональную коалицию, которая бы противостояла Ирану.