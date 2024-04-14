Турция раскрыла свою роль в событиях вокруг удара по Израилю

США через Турцию попросили Иран не устраивать масштабных атак на Израиль, тот заверил, что намерен лишь нанести ответный удар, выяснила Yeni Şafak. Анкара призывает стороны не допустить большой войны

Турецкие власти до ударов Ирана по Израилю выступали посредником и призывали американскую и иранскую сторону к взвешенным решениям и соразмерным ответам, заявила пресс-служба МИД Турции.

«И сегодня мы открыто обращаемся к иранским властям и западным странам, имеющим влияние на Израиль, по поводу прекращении эскалации. Мы продолжим прикладывать усилия, чтобы не допустить запуска процесса, который нанесет непоправимый ущерб стабильности нашего региона и приведет к еще большему конфликту на глобальном уровне», — сказано в сообщении.

Обстрел иранскими силами территории Израиля десятками беспилотников и ракет министерство назвало «недавними событиями в регионе», «инцидентом» и «ответными мерами». МИД Турции возложил на Израиль вину за удар по иранскому консульству в Сирии (Тель-Авив свою ответственность открыто не признал) и назвал его противоречащим международному праву. При ударе погибли высокопоставленные члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), причастные к атакам на Израиль.

Как выяснила Yeni Şafak, американский госсекретарь Энтони Блинкен через Турцию передал Ирану, что его реакция должна быть сдержанной. В ответ Иран указал: его действия будут ответом на удар по иранскому консульству в Сирии, не больше этого. Турцию заранее проинформировали о планируемом ударе Ирана, отметили дипломатические источники газеты.

Турция и Иран находятся в сложных отношениях, в разных вопросах они выступают партнерами и противниками. Иран долгое время ведет гибридную войну против Израиля, у Турции также сложились напряженные отношения с еврейским государством. Однако Иран поддерживает правительство Сирии в гражданской войне, тогда как Турция оказывает помощь вооруженной оппозиции. Вместе с тем Турция не поддерживает санкции против Ирана.

Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. Из Ирана, Ливана, Йемена и Ирака были выпущены десятки ракет и БПЛА. Израилю их помогли сбить американские, британские и иорданские войска.

Власти США попросили Израиль не вести эскалацию ситуации, а признать незначительный ущерб от удара своей победой. Пока что израильские власти размышляют над ответом, правительство намерено создать региональную коалицию, которая бы противостояла Ирану.