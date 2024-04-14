Минобороны: силы ПВО уничтожили десять дронов над Краснодарским краем

Силы ПВО уничтожили десять дронов над Краснодарским краем

Попытка атаки была пресечена около 07:00 мск, сообщило Минобороны. Дроны были перехвачены и уничтожены

Силы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщило Минобороны.

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В феврале произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Телеграм-канала Shot писал, что НПЗ атаковал дрон. Беспилотник упал на территории завода, после чего произошел взрыв и возник пожар, сообщал Shot.

В октябре прошлого года Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили два дрона над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края. В том же месяце был уничтожен еще один беспилотник над территорией региона.