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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили десять дронов над Краснодарским краем

Минобороны: силы ПВО уничтожили десять дронов над Краснодарским краем
Сюжет
Военная операция на Украине
Попытка атаки была пресечена около 07:00 мск, сообщило Минобороны. Дроны были перехвачены и уничтожены

Силы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщило Минобороны.

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Черным морем
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В феврале произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Телеграм-канала Shot писал, что НПЗ атаковал дрон. Беспилотник упал на территории завода, после чего произошел взрыв и возник пожар, сообщал Shot.

В октябре прошлого года Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили два дрона над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края. В том же месяце был уничтожен еще один беспилотник над территорией региона.

Силы ПВО уничтожили десять дронов над Краснодарским краем
Силы ПВО уничтожили десять дронов над Краснодарским краем

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Теги
Минобороны Краснодарский край беспилотники
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