Минобороны сообщило о перехвате двух дронов у берегов Краснодарского края
Российские силы ПВО сбили два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотники сбили около 07:10 мск, ответственность за атаку оборонное ведомство возложило на Украину.
Аэропорт Сочи ввел ограничения на полеты из-за атаки дрона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. По данным с сайта сочинского аэропорта, задержки рейсов на вылет начались около 07:30.
Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на населенные пункты. По оценке РБК, к концу августа таких сообщений насчитывалось более 500 с начала российской спецоперации.
В последний раз российское Минобороны сообщало о попытке атаки дрона на Краснодарский край 1 октября. Тогда беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией региона. В атаке ведомство обвинило Киев.
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