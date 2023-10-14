Минобороны: силы ПВО сбили два дрона у побережья Краснодарского края

Минобороны сообщило о перехвате двух дронов у берегов Краснодарского края

Российские силы ПВО сбили два беспилотника над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники сбили около 07:10 мск, ответственность за атаку оборонное ведомство возложило на Украину.

Аэропорт Сочи ввел ограничения на полеты из-за атаки дрона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. По данным с сайта сочинского аэропорта, задержки рейсов на вылет начались около 07:30.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на населенные пункты. По оценке РБК, к концу августа таких сообщений насчитывалось более 500 с начала российской спецоперации.

В последний раз российское Минобороны сообщало о попытке атаки дрона на Краснодарский край 1 октября. Тогда беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией региона. В атаке ведомство обвинило Киев.