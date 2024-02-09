МЧС: спасатели потушили пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

Cпасатели потушили пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России.

Возгорание ликвидировали в 4:08. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, которые установят причины пожара.

По данным телеграм-канала Shot, Ильский НПЗ атаковал беспилотник: дрон рухнул на территории завода, после чего произошел взрыв и начался пожар.

В Волгоградской области в ночь на 3 февраля произошел пожар на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» из-за падения сбитого дрона. Площадь возгорания нефтепродуктов составила 300 кв. м. Никто не пострадал.