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Cпасатели потушили пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

МЧС: спасатели потушили пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России.

Возгорание ликвидировали в 4:08. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, которые установят причины пожара.

На сбитом у НПЗ в Ярославле беспилотнике обезвредили взрывчатку
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Фото:yanos.slavneft.ru

По данным телеграм-канала Shot, Ильский НПЗ атаковал беспилотник: дрон рухнул на территории завода, после чего произошел взрыв и начался пожар.

В Волгоградской области в ночь на 3 февраля произошел пожар на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» из-за падения сбитого дрона. Площадь возгорания нефтепродуктов составила 300 кв. м. Никто не пострадал.

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