Cпасатели потушили пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России.
Возгорание ликвидировали в 4:08. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, которые установят причины пожара.
По данным телеграм-канала Shot, Ильский НПЗ атаковал беспилотник: дрон рухнул на территории завода, после чего произошел взрыв и начался пожар.
В Волгоградской области в ночь на 3 февраля произошел пожар на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» из-за падения сбитого дрона. Площадь возгорания нефтепродуктов составила 300 кв. м. Никто не пострадал.
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