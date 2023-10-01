 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем
Сюжет
Военная операция на Украине
Атака с помощью беспилотника самолетного типа была совершена около 08:00, сообщили в Минобороны

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны в телеграм-канале. 

«1 октября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В мае атаке дронов подвергся Краснодар. В результате падения двух беспилотников в городе были повреждены здания, сообщал губернатор. Мэр Евгений Наумов уточнял, что в жилом пятиэтажном доме выбило стекла, у находящегося рядом частного дома была повреждена кровля, также получило повреждения офисное здание.

В том же месяце в регионе было атаковано дронами несколько предприятий нефтяной отрасли. В частности, атаке подвергся Афипский НПЗ, на заводе произошел пожар.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны беспилотники Краснодарский край
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник
Политика
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Политика
В Курской области сбили четыре украинских беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:33
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Компания Zoom возвращает сотрудников в офисы. Вот почему — Fast Company Pro, 09:32
Страсти по Rammstein. Как сезон в фигурном катании начался со скандала Спорт, 09:21
Гладков сообщил об обстреле центрального рынка в Шебекино Политика, 09:18
Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Смоленск Политика, 09:07
Что изменится в законах в октябре 2023 года Общество, 09:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как вернуть страховку по кредиту: инструкция и сроки возврата Инвестиции, 09:00
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем Политика, 08:49
Адвокат Арно назвала обвинения в отмывании денег абсурдными Бизнес, 08:43
Глава МИД Индии назвал Дели и Вашингтон «оптимальными» партнерами Политика, 08:43
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В UBS заявили, что им ничего не известно о расследовании Минюста США Политика, 08:00