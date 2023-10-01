Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем

Атака с помощью беспилотника самолетного типа была совершена около 08:00, сообщили в Минобороны

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«1 октября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В мае атаке дронов подвергся Краснодар. В результате падения двух беспилотников в городе были повреждены здания, сообщал губернатор. Мэр Евгений Наумов уточнял, что в жилом пятиэтажном доме выбило стекла, у находящегося рядом частного дома была повреждена кровля, также получило повреждения офисное здание.

В том же месяце в регионе было атаковано дронами несколько предприятий нефтяной отрасли. В частности, атаке подвергся Афипский НПЗ, на заводе произошел пожар.