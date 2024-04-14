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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Черным морем

Минобороны: силы ПВО уничтожили пять дронов над Черным морем
Сюжет
Военная операция на Украине
Попытка атаки была пресечена около 06:30 мск, сообщило ведомство. Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении беспилотников и ракет над Черным морем

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

«Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении беспилотников и ракет над Черным морем. 1 апреля ведомство заявило о перехвате силами ПВО шести дронов над акваторией. В феврале были уничтожены две ракеты, говорило ведомство. В том же месяце военные отчитались об отражении атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. ВСУ пытались атаковать их с помощью безэкипажных катеров, заявили в Минобороны.

Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Черным морем
Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Черным морем

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Елена Чернышова
Минобороны Черное море беспилотники
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