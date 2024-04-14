Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Черным морем

Попытка атаки была пресечена около 06:30 мск, сообщило ведомство. Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении беспилотников и ракет над Черным морем

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

«Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении беспилотников и ракет над Черным морем. 1 апреля ведомство заявило о перехвате силами ПВО шести дронов над акваторией. В феврале были уничтожены две ракеты, говорило ведомство. В том же месяце военные отчитались об отражении атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. ВСУ пытались атаковать их с помощью безэкипажных катеров, заявили в Минобороны.