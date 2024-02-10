Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать суда в Черном море беспилотником

Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать российские суда в Черном море

Москва обвинила Киев в попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в Черном море. Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников с помощью авиации и кораблей

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вечером 9 февраля Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров, атака была отражена, сообщило Минобороны России.

Атаку отразили патрульные корабли и авиация российского флота. «Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.

Ни гражданские, ни военные российские корабли не были повреждены.

Накануне вечером министерство уже сообщало об обнаружении безэкипажного катера на юго-западе Черного моря. Аппарат двигался в сторону Крыма, его заметили в 20:30 мск, после чего уничтожили орудиями патрульного катера.

Власти Украины рассматривают Крым и Черное море в качестве «центра тяжести» конфликта. Там будут сконцентрированы военные усилия, сказал в январе президент Владимир Зеленский.