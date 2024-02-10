Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать российские суда в Черном море
Вечером 9 февраля Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров, атака была отражена, сообщило Минобороны России.
Атаку отразили патрульные корабли и авиация российского флота. «Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.
Ни гражданские, ни военные российские корабли не были повреждены.
Накануне вечером министерство уже сообщало об обнаружении безэкипажного катера на юго-западе Черного моря. Аппарат двигался в сторону Крыма, его заметили в 20:30 мск, после чего уничтожили орудиями патрульного катера.
Власти Украины рассматривают Крым и Черное море в качестве «центра тяжести» конфликта. Там будут сконцентрированы военные усилия, сказал в январе президент Владимир Зеленский.
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