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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать российские суда в Черном море

Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать суда в Черном море беспилотником
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва обвинила Киев в попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в Черном море. Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников с помощью авиации и кораблей
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Вечером 9 февраля Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров, атака была отражена, сообщило Минобороны России.

Атаку отразили патрульные корабли и авиация российского флота. «Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.

Ни гражданские, ни военные российские корабли не были повреждены.

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Фото:Пресс-служба Росавтодора / ТАСС

Накануне вечером министерство уже сообщало об обнаружении безэкипажного катера на юго-западе Черного моря. Аппарат двигался в сторону Крыма, его заметили в 20:30 мск, после чего уничтожили орудиями патрульного катера.

Власти Украины рассматривают Крым и Черное море в качестве «центра тяжести» конфликта. Там будут сконцентрированы военные усилия, сказал в январе президент Владимир Зеленский.

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Черное море Украина Минобороны беспилотники дроны
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