CNN: США попросили Израиль заранее уведомить их об ответе на атаку Ирана

CNN узнал о просьбе США к Израилю предупредить о возможном ответе Ирану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на атаку страны Ираном. По информации NBC, Вашингтон опасается, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт» и не учтет последствия своих действий

глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и министр обороны Израиля Йоав Галант (справа) (Фото: Zuma / ТАСС)

Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта заранее уведомить США о возможном ответе страны на атаку Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Министры провели переговоры вечером 13 апреля. Как сообщил Пентагон, Галант и Остин обсудили неотложные угрозы региональной безопасности. Глава Пентагона заверил коллегу, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в вопросах защиты от нападений со стороны Ирана и его региональных союзников.

Галант уведомил собеседника об оборонных действиях Израиля и подчеркнул, что страна «готова к любым дальнейшим атакам».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заверил, что страна готова к возможному нападению Ирана, и пообещал ответ. Тегеран, в свою очередь, пригрозил Израилю более суровым ответом, если тот совершит «очередную ошибку».

Нетаньяху после атаки Ирана также провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. Президент США в частном порядке выразил беспокойство, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт», писал NBC News со ссылкой на три источника. Со слов собеседников NBC, в Вашингтоне обеспокоены, что Израиль, отвечая на нападение, не учтет возможные последствия своих действий.