 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

CNN узнал о просьбе США к Израилю предупредить о возможном ответе Ирану

CNN: США попросили Израиль заранее уведомить их об ответе на атаку Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на атаку страны Ираном. По информации NBC, Вашингтон опасается, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт» и не учтет последствия своих действий
глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и министр обороны Израиля Йоав Галант (справа)
глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и министр обороны Израиля Йоав Галант (справа) (Фото: Zuma / ТАСС)

Глава Пентагона Ллойд Остин попросил министра обороны Израиля Йоава Галанта заранее уведомить США о возможном ответе страны на атаку Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Министры провели переговоры вечером 13 апреля. Как сообщил Пентагон, Галант и Остин обсудили неотложные угрозы региональной безопасности. Глава Пентагона заверил коллегу, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в вопросах защиты от нападений со стороны Ирана и его региональных союзников.

Галант уведомил собеседника об оборонных действиях Израиля и подчеркнул, что страна «готова к любым дальнейшим атакам».

Байден поговорил с Нетаньяху после нападения Ирана на Израиль
Политика

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заверил, что страна готова к возможному нападению Ирана, и пообещал ответ. Тегеран, в свою очередь, пригрозил Израилю более суровым ответом, если тот совершит «очередную ошибку».

Нетаньяху после атаки Ирана также провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. Президент США в частном порядке выразил беспокойство, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт», писал NBC News со ссылкой на три источника. Со слов собеседников NBC, в Вашингтоне обеспокоены, что Израиль, отвечая на нападение, не учтет возможные последствия своих действий.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пентагон США Ллойд Остин Израиль Иран
Материалы по теме
Нападение Ирана на Израиль. Главное
Политика
Байден поговорил с Нетаньяху после нападения Ирана на Израиль
Политика
СБ ООН назначил заседание из-за нападения Ирана на Израиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
CNN узнал о просьбе США к Израилю предупредить о возможном ответе Ирану Политика, 05:45
Нападение Ирана на Израиль. Главное Политика, 05:31
Байден поговорил с Нетаньяху после нападения Ирана на Израиль Политика, 05:17
На севере Израиля в пятый раз за ночь прозвучали сирены Политика, 05:12
Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке Политика, 05:02
В Израиле назвали число обратившихся к медикам после атаки Ирана Политика, 04:48
СБ ООН назначил заседание из-за нападения Ирана на Израиль Политика, 04:48
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Шольц обвинил Иран в безответственности после атаки на Израиль Политика, 04:14
Fars узнал об угрозе Ирана сделать Иорданию «следующей целью» Политика, 04:01
Военные Израиля отменили необходимость оставаться около бомбоубежищ Политика, 03:57
Страны Персидского залива призвали Иран и Израиль к сдержанности Политика, 03:53
Иран ударил по военным объектам Израиля в пустыне Негев Политика, 03:37
Генсек ООН заявил, что мир не может «позволить себе еще одну войну» Политика, 03:35
Постпред Израиля обратился к генсеку ООН: «Проснитесь!» Политика, 03:23