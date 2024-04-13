Нетаньяху заявил о готовности к нападению Ирана

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал: «ударим по тому, кто нанесет по нам удар»

Израиль готов к возможному прямому нападению со стороны Ирана и ответит на эту атаку, заявил в обращении гражданам израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильно, армия обороны Израиля и общество сильны», — сказал он.

Нетаньяху добавил, что Израиль ценит поддержку США, а также Великобритании, Франции и многих других стран. «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», — пообещал он.

Вечером 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников. По оценкам СМИ, им понадобится несколько часов, чтобы долететь до израильской территории. В армии обороны ЦАХАЛ заявили, что системы ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности вместе с истребителями ВВС и кораблями ВМС Израиля.

Израиль 1 апреля нанес удар по Дамаску, в результате погибли иранские генералы. Тегеран заявил, что удар пришелся по иранскому консульству в сирийской столице, но Тель-Авив эту информацию не подтвердил, заявив, что целил в соседнее здание. Иран пригрозил, что оставляет за собой право на ответ.