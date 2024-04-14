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Удар Ирана по Израилю ,  
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Байден поговорил с Нетаньяху после нападения Ирана на Израиль

Белый дом: Байден поговорил по телефону с Нетаньяху
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Байден обеспокоен, что Нетаньяху «попытается еще глубже втянуть США в широкий конфликт» на Ближнем Востоке, сообщает NBC. Вашингтон попросил Израиль заранее уведомить об ответе Ирану

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху на фоне воздушной атаки Ирана на Израиль, сообщили журналистам в Белом доме. Там не привели деталей, пообещав, что обнародуют их позже. По данным Axios, беседа длилась около 25 минут.

О разговоре двух лидеров также сообщили в канцелярии Нетаньяху, передает Times of Israel. Беседа состоялась после того как премьер провел заседание военного кабинета Израиля. Израильская сторона также не уточнила подробностей.

До этого по телефону общались министры обороны двух стран Ллойд Остин и Йоав Галант. Галант уведомил своего собеседника об оборонных действиях Израиля и подчеркнул, что страна «готова к любым дальнейшим атакам». По данным CNN, Остин попросил заранее уведомить США об ответных действиях Израиля.

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Канал NBC News со ссылкой на три источника сообщает, что Байден в частном порядке выражал обеспокоенность в связи с тем, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт». Со слов собеседников, в Вашингтоне обеспокоены, что Тель-Авив при ответе на нападение Ирана не учтет возможные последствия своих действий.

По утверждению источников NBC, в Пентагоне разочарованы решением Израиля нанести удар по Дамаску 1 апреля, поскольку он может привести к «катастрофической эскалации». В ходе него погибли несколько высокопоставленных офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции; Иран заявил, что атаковал Израиль вечером 13 апреля в ответ на тот удар. К Тегерану присоединились поддерживаемые им йеменские хуситы и ливанская "Хезболла".

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила, что  Иран выпустил более 200 снарядов, большинство сбили за пределами страны, одна из военных баз на юге получила незначительные повреждения. В КСИР при этом утверждают, что уничтожили несколько военных целей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль США Иран
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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