 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке

Полянский предупредил об острейшем кризисе на Ближнем Восток
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
В постпредстве России при ООН предупредили, что новое обострение между Ираном и Израилем может привести к кризису в регионе, а будущее зависит от «следующих шагов сторон или их отсутствия»

На Ближнем Востоке может разгореться «новый острейший кризис», написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что развитие ситуации будет зависеть от «следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия».

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 14 апреля, проведет заседание из-за нападения Ирана на Израиль. Встреча назначена на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).

По словам Полянского, в Совбезе распространились два письма — израильское о том, что Иран нарушил Устав ООН и иранское, где то заявляет, что атаковал Израиль в рамках права на самооборону. «В последнем предупреждается, что если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом», — сообщил дипломат.

Нападение Ирана на Израиль. Главное
Политика

Иран запустил по израильской территории сотни ракет и беспилотников. К нему присоединились йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». Тегеран объяснил атаку ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.

По данным ЦАХАЛ, всего в сторону Израиля запустили более 200 снарядов, большинство удалось сбить за пределами страны. В перехвате участвовали США и Иордания. Тегеран при этом предостерег от оказания любой поддержки Израилю; по данным агентства Fars, в Иране предупредили, что королевство может стать «следующей целью».

В Израиле оценили ущерб как незначительный, а Иран заявил о поражении ряда военных целей.

Материал дополняется

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Полянский Совбез ООН Израиль Иран
Материалы по теме
Нападение Ирана на Израиль. Главное
Политика
Байден поговорил с Нетаньяху после нападения Ирана на Израиль
Политика
В Израиле назвали число обратившихся к медикам после атаки Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
CNN узнал о просьбе США к Израилю предупредить о возможном ответе Ирану Политика, 05:45
Нападение Ирана на Израиль. Главное Политика, 05:31
Байден поговорил с Нетаньяху после нападения Ирана на Израиль Политика, 05:17
На севере Израиля в пятый раз за ночь прозвучали сирены Политика, 05:12
Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке Политика, 05:02
В Израиле назвали число обратившихся к медикам после атаки Ирана Политика, 04:48
СБ ООН назначил заседание из-за нападения Ирана на Израиль Политика, 04:48
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Шольц обвинил Иран в безответственности после атаки на Израиль Политика, 04:14
Fars узнал об угрозе Ирана сделать Иорданию «следующей целью» Политика, 04:01
Военные Израиля отменили необходимость оставаться около бомбоубежищ Политика, 03:57
Страны Персидского залива призвали Иран и Израиль к сдержанности Политика, 03:53
Иран ударил по военным объектам Израиля в пустыне Негев Политика, 03:37
Генсек ООН заявил, что мир не может «позволить себе еще одну войну» Политика, 03:35
Постпред Израиля обратился к генсеку ООН: «Проснитесь!» Политика, 03:23