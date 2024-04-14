Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке

В постпредстве России при ООН предупредили, что новое обострение между Ираном и Израилем может привести к кризису в регионе, а будущее зависит от «следующих шагов сторон или их отсутствия»

На Ближнем Востоке может разгореться «новый острейший кризис», написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что развитие ситуации будет зависеть от «следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия».

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 14 апреля, проведет заседание из-за нападения Ирана на Израиль. Встреча назначена на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве).

По словам Полянского, в Совбезе распространились два письма — израильское о том, что Иран нарушил Устав ООН и иранское, где то заявляет, что атаковал Израиль в рамках права на самооборону. «В последнем предупреждается, что если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом», — сообщил дипломат.

Иран запустил по израильской территории сотни ракет и беспилотников. К нему присоединились йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». Тегеран объяснил атаку ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.

По данным ЦАХАЛ, всего в сторону Израиля запустили более 200 снарядов, большинство удалось сбить за пределами страны. В перехвате участвовали США и Иордания. Тегеран при этом предостерег от оказания любой поддержки Израилю; по данным агентства Fars, в Иране предупредили, что королевство может стать «следующей целью».

В Израиле оценили ущерб как незначительный, а Иран заявил о поражении ряда военных целей.

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