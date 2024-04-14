В ЦАХАЛ подняли «многочисленные истребители» для отражения атаки Ирана

Израиль задействовал истребители для отражения атаки Израиля. В ЦАХАЛ подтвердили запуск баллистических ракет со стороны Ирана и призвали жителей сохранять спокойствие

Израиль поднял «многочисленные истребители», готовые отразить атаку Ирана, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, его слова приводит The Times of Israel. Он также подтвердил запуск Тегераном баллистических ракет.

«Недавно Иран запустил ракеты со своей территории в сторону территории Государства Израиль, — сказал он. — Напоминаю, откуда бы ни исходила угроза, при срабатывании тревоги необходимо уйти в укрытие и подождать там не менее десяти минут. Мы сообщим в режиме реального времени, если вам придется остаться там на более длительный период».

По словам представителя ЦАХАЛ, израильская система противовоздушной обороны «полностью боеспособна и перехватывает угрозы везде, где это необходимо, в том числе сейчас».

«В это время в воздухе находятся многочисленные самолеты ВВС, готовые противостоять любой угрозе, — заявил Хагари. — Вы можете услышать взрывы от перехватов или падения обломков [беспилотников или ракет]. Поскольку существует множество угроз, предупреждения могут распространяться на многих территориях».

Он призвал население «действовать ответственно и спокойно» и придерживаться инструкций командования тылом.

Ранее источник агентства IRNA сообщил о запуске первой партии баллистических ракет по Израилю. По данным The Times of Israel, им потребуется около 11-12 минут, чтобы достичь целей.

В ЦАХАЛ зафиксировали запуск более 100 беспилотников с территории Ирана. Times of Israel писала о присоединении к атаке Ирана йеменских хуситов. По данным издания, они запустили в сторону еврейского государства «сотни дронов».

Атака Ирана последовала после авиаудара Израиля по Дамаску 1 апреля, в результате которой погибли несколько военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране утверждали, что удар пришелся по иранскому консульству в Сирии. В еврейском государства опровергают эту информацию, указывая на отсутствие дипломатического статуса у здания.