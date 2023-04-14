МИД назвал высылку дипломатов серьезным ударом по отношениям с Норвегией

Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Москва расценивает высылку сотрудников российского посольства в Осло как «умышленное нагнетание враждебности», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова отметила, что «никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется», а норвежские СМИ развернули «очередную фейковую кампанию по якобы разоблачениям российской шпионской деятельности». Происходящее дипломат считает «заранее спланированной акцией» для «обоснования дополнительного обострения отношений с Россией, которые и без того находятся в низшей точке».

«Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства», — добавила представитель МИДа. Она заверила, что Москва даст на действия Осло «жесткий ответ».

Норвежский МИД объявил о решении выслать 15 сотрудников российского посольства 13 апреля. Министр Анникен Хюитфельд назвала высылаемых сотрудниками разведки и обвинила их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. «Это важный шаг в снижении масштаба российской разведывательной деятельности в Норвегии и, как следствие, в защите наших национальных интересов», — заявила она.

Посольство России в Осло назвало этот шаг недружественным и пообещало ответные меры со стороны Москвы.