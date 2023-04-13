Российское посольство в Норвегии пообещало ответ на высылку дипломатов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 16:43
Романцев рассказал о потере сознания после гола украинцев в 1999 году Спорт, 20:22
Сын Евтушенкова вышел из совета директоров Ozon после санкций Бизнес, 20:16
Президент Бразилии призвал избавиться от господства доллара в торговле Экономика, 20:09
NYT назвала имя вероятного автора утечки секретных документов США Политика, 20:01
Лидера молдавской партии «Шор» приговорили к 15 годам Политика, 19:40
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 19:37
АвтоВАЗ показал новый кроссовер Lada X-cross 5 Авто, 19:33
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Овечкин вернулся на лед после пропуска трех матчей НХЛ из-за травмы Спорт, 19:30
Минцифры предложило уравнять «Госуслуги» с бумажным паспортом Общество, 19:13
Непомнящий объяснил причину поражения в партии за шахматную корону Спорт, 19:07
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:05
Во Франции протестующие захватили парижскую штаб-квартиру LVMH Политика, 19:04
В Судане обвинили россиянина в контрабанде золота, «связанного с ЧВК» Политика, 19:03
Майк Новограц будет ждать биткоин по $40 тыс. после снижения ставок ФРС Крипто, 19:01
Высылки дипломатов ,  
0 

Российское посольство в Норвегии пообещало ответ на высылку дипломатов

Посольство России в Норвегии назвало крайне недружественным шагом высылку 15 дипломатов
Посольство России в Норвегии
Посольство России в Норвегии (Фото: Юрий Михайленко / ТАСС)

Решение Осло выслать 15 сотрудников российского посольства в Норвегии — это «крайне недружественный шаг», за которым последуют ответные меры. Об этом заявила дипмиссия в Twitter.

«Подтверждаем информацию <...> МИД Норвегии об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата. Реакция очень негативная», — сказали в посольстве.

Норвегия объявила о решении выслать 15 сотрудников российского посольства в Осло днем 13 апреля. Власти страны решили, что дипломаты являются сотрудниками разведки и их деятельность несовместима с дипломатическим статусом. Их обязали покинуть Норвегию в ближайшее время.

«Решение правительства является ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России», — пояснили в норвежском МИДе. Глава ведомства Анникен Хюитфельд назвала высылку шагом к «снижению масштаба российской разведывательной деятельности в Норвегии» и защите национальных интересов страны.

В то же время Хюитфельд подчеркнула, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и власти страны приветствуют работу российских дипломатов в стране.

Норвегия высылает сотрудников дипломатических миссий России не в первый раз. Троих дипломатов выдворили из страны в апреле 2022 года после обвинения их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Хюитфельд тогда заявляла, что решение приняли из-за конфликта на Украине. В ответ Москва объявила персоной нон грата норвежского дипломата.

Читайте на РБК Pro
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
Год без SAP и Oracle: объем работ по импортозамещению ПО все еще огромен
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать

Тогда же дипломатов России начали высылать и другие европейские страны. Это сделали в том числе Польша, Франция и Германия. Российские власти принимали ответные меры.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Россия Норвегия посольство
Материалы по теме
Норвегия объявила персонами нон-грата 15 сотрудников посольства России
Политика
Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter