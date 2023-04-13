Российское посольство в Норвегии пообещало ответ на высылку дипломатов

Посольство России в Норвегии (Фото: Юрий Михайленко / ТАСС)

Решение Осло выслать 15 сотрудников российского посольства в Норвегии — это «крайне недружественный шаг», за которым последуют ответные меры. Об этом заявила дипмиссия в Twitter.

«Подтверждаем информацию <...> МИД Норвегии об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата. Реакция очень негативная», — сказали в посольстве.

Норвегия объявила о решении выслать 15 сотрудников российского посольства в Осло днем 13 апреля. Власти страны решили, что дипломаты являются сотрудниками разведки и их деятельность несовместима с дипломатическим статусом. Их обязали покинуть Норвегию в ближайшее время.

«Решение правительства является ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России», — пояснили в норвежском МИДе. Глава ведомства Анникен Хюитфельд назвала высылку шагом к «снижению масштаба российской разведывательной деятельности в Норвегии» и защите национальных интересов страны.

В то же время Хюитфельд подчеркнула, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и власти страны приветствуют работу российских дипломатов в стране.

Норвегия высылает сотрудников дипломатических миссий России не в первый раз. Троих дипломатов выдворили из страны в апреле 2022 года после обвинения их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Хюитфельд тогда заявляла, что решение приняли из-за конфликта на Украине. В ответ Москва объявила персоной нон грата норвежского дипломата.

Тогда же дипломатов России начали высылать и другие европейские страны. Это сделали в том числе Польша, Франция и Германия. Российские власти принимали ответные меры.