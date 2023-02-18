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Высылки дипломатов ,  
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В МИД обещали ответить на высылку российских дипломатов из Нидерландов

МИД: Москва ответит на высылку российских дипломатов из Нидерландов

Москва ответит на решение властей Нидерландов сократить число работающих в стране российских дипломатов. Об этом заявили в МИД России, передает «РИА Новости».

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что власти Нидерландов приняли решение сократить численность российских дипломатов в стране и закрыть торговое представительство в Амстердаме. Глава МИД страны Вопке Хукстра объяснил это «тайным размещением сотрудников разведки в качестве дипломатов». Число российских дипломатов будет уравнено числу нидерландских дипломатов в Москве. Страну покинут десять российских дипломатов.

Кроме того, в понедельник 20 февраля Нидерланды закроют генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, так как Россия «задерживает выдачу виз нидерландским дипломатам», пояснил Хукстра.

Теги
Нидерланды дипломаты высылка дипломатов МИД
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