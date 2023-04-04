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Военная операция на Украине ,  
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Львова-Белова назвала условие возвращения сирот на родину после конфликта

Омбудсмен Львова-Белова: решение о возвращении сирот в новые регионы примут их главы
Решать, вернутся ли дети, вывезенные из зоны боевых действий, на родину, когда закончится конфликт на Украине, будут законные представители, сообщила омбудсмен Львова-Белова. В случае с сиротами это сделают главы новых регионов
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Дети-сироты будут возвращаться на родину после прекращения там боевых действий по решению глав новых регионов, заявила на брифинге в МИД России уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Про детей, которые воспитывались в социальных учреждениях, решения будут принимать главы наших новых республик. Поэтому, если это решение будет принято, то, конечно, они вернутся в свои учреждения», — сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Относительно детей, «которые в семьях, это решение будет приниматься законными представителями, родителями», отметила она.

В информационном бюллетене о работе омбудсмена с детьми, оказавшимися в зоне спецоперации, говорится, что в феврале 2022 года в Россию прибыли 2 тыс. сирот из ДНР и ЛНР (тогда там была объявлена эвакуация). Дети, которые приехали из ЛНР, вернулись «в свои учреждения в полном составе», а детей из ДНР перевели либо в российские учреждения, либо передали в приемные семьи. В документе говорится, что с апреля по октябрь в российские семьи устроили 380 сирот из обеих республик.

«Информация о тысячах усыновленных детей недостоверна», — сказано в бюллетене. Там также указано, что «Российская Федерация не имеет программы усыновления детей из зон СВО». В начале марта Львова-Белова отмечала, что детей отдают под опеку, так как в случае усыновления ребенка нельзя будет вернуть родственникам.

Кроме того, в бюллетене сообщается, что в ноябре 2022 года в Крым вывезли 52 ребенка из Алешкинского дома-интерната в Херсонской области, который оказался в «непосредственной близости от линии фронта». Восемь из них остаются в Крыму, а остальных перевезли в социальное учреждение в Скадовске Херсонской области.

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17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Львовой-Беловой, которую вместе с президентом России Владимиром Путиным подозревают в «незаконной депортации» детей с «оккупированных территорий» Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года.

Львова-Белова заявила, что таким решением международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий». Кремль назвал выдачу ордера на арест президента и омбудсмена ничтожной, так как Москва не признает юрисдикцию МУС.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мария Львова-Белова дети-сироты Украина
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