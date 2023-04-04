Львова-Белова назвала условие возвращения сирот на родину после конфликта

Решать, вернутся ли дети, вывезенные из зоны боевых действий, на родину, когда закончится конфликт на Украине, будут законные представители, сообщила омбудсмен Львова-Белова. В случае с сиротами это сделают главы новых регионов

Мария Львова-Белова (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Дети-сироты будут возвращаться на родину после прекращения там боевых действий по решению глав новых регионов, заявила на брифинге в МИД России уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Про детей, которые воспитывались в социальных учреждениях, решения будут принимать главы наших новых республик. Поэтому, если это решение будет принято, то, конечно, они вернутся в свои учреждения», — сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Относительно детей, «которые в семьях, это решение будет приниматься законными представителями, родителями», отметила она.

В информационном бюллетене о работе омбудсмена с детьми, оказавшимися в зоне спецоперации, говорится, что в феврале 2022 года в Россию прибыли 2 тыс. сирот из ДНР и ЛНР (тогда там была объявлена эвакуация). Дети, которые приехали из ЛНР, вернулись «в свои учреждения в полном составе», а детей из ДНР перевели либо в российские учреждения, либо передали в приемные семьи. В документе говорится, что с апреля по октябрь в российские семьи устроили 380 сирот из обеих республик.

«Информация о тысячах усыновленных детей недостоверна», — сказано в бюллетене. Там также указано, что «Российская Федерация не имеет программы усыновления детей из зон СВО». В начале марта Львова-Белова отмечала, что детей отдают под опеку, так как в случае усыновления ребенка нельзя будет вернуть родственникам.

Кроме того, в бюллетене сообщается, что в ноябре 2022 года в Крым вывезли 52 ребенка из Алешкинского дома-интерната в Херсонской области, который оказался в «непосредственной близости от линии фронта». Восемь из них остаются в Крыму, а остальных перевезли в социальное учреждение в Скадовске Херсонской области.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Львовой-Беловой, которую вместе с президентом России Владимиром Путиным подозревают в «незаконной депортации» детей с «оккупированных территорий» Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года.



Львова-Белова заявила, что таким решением международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий». Кремль назвал выдачу ордера на арест президента и омбудсмена ничтожной, так как Москва не признает юрисдикцию МУС.