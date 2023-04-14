Бербок назвала «кошмаром» возможный военный конфликт вокруг Тайваня

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Дестабилизация ситуации в районе Тайваня будет иметь серьезные последствия для экономики Германии, Китая и всего мира, это станет «кошмаром», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Пекине со своим китайским коллегой Цинь Ганом. Об этом сообщает Stern.

Министр напомнила, что через Тайваньский пролив проходит половина глобального торгового трафика, поэтому «взрывные волны от этого экономического кризиса» затронут весь мир, включая сам Китай.

«Конфликты должны решаться только мирным путем», — подчеркнула она.

Бербок подтвердила приверженность Берлина политике «одного Китая», согласно которой единственным легитимным правительством Китая признается Пекин и установление дипотношений с Тайванем недопустимо.

Представитель Социал-демократической партии по внешней политике Нильс Шмид называл целью поездки Бербок в Китай «внести ясность» в отношения Пекина и Евросоюза после визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот по итогам своих встреч в Китае заявил, что Европа не должна следовать политике Америки, в том числе в вопросе безопасности Тайваня.

«Мы четко определили в коалиционном соглашении [правительства], что нам нужна измененная политика в отношении Китая, потому что Китай изменился», — сказал Шмид. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «сделал четкие предупреждения о Тайване во время своего визита [в прошлом году]».



«Я предполагаю, что министр иностранных дел Бербок повторит именно это и таким образом внесет ясность и уточнения после неудачного визита Макрона», — резюмировал он.