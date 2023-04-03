Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию

Софья Сапега (в центре) (Фото: Леонид Щеглов / ТАСС)

Процедуру передачи россиянки Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам лишения свободы в Белоруссии, обратно в Россию уже запустили, сообщил ТАСС ее адвокат Антон Гашинский.

«Конечно [запущена]», — ответил он на соответствующий вопрос. Однако Гашинский отказался назвать сроки ее возвращения в Россию.

2 апреля телеграм-канал BAZA писал, что Сапега вскоре вернется в Россию. По его данным, белорусская сторона не возражает против того, чтобы остаток срока она отбывала в своей стране. Гашинский говорил BAZA, что мать Софии и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст России, чтобы девушку перевели.

Сапегу задержали в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta (белорусские власти признали его экстремистским) Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair. Девушку приговорили к шести годам колонии общего режима в мае прошлого года. Ее обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (также признан в республике экстремистским), который публиковал личные данные силовиков, жестоко обращавшихся с участниками массовых протестов после президентских выборов 2020 года.

Суд признал ее виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Россиянку обязали компенсировать потерпевшим моральный ущерб — 167 500 белорусских рублей (более 5,1 млн российских рублей по текущему курсу) и судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 232 тыс. российских рублей).

В июне София Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании, сообщал РБК адвокат Антон Гашинский. В обращении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Сапега попросила освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

В январе стало известно, что Сапеге отказали в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объяснила это тем, что она не выполнила ряд условий, необходимых для этой процедуры. В частности, Сапега не отбыла половины срока, уточнила чиновница.