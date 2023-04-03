Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 17:55
Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 18:10
Галустян заявил, что не намерен уезжать из России Общество, 18:05
Тренд на знания: почему стоит купить квартиру рядом с престижной школой РБК Недвижимость, 18:04
Индекс NASDAQ Composite показал лучший квартал с 2020 года Инвестиции, 17:58
Аутсайдер РПЛ в третий раз за сезон уволил главного тренера Спорт, 17:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:52
Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию Политика, 17:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 17:30 Политика, 17:50
Kyodo сообщило об изменении позиции Китая по Курильским островам Политика, 17:47
Российский тренер ушел из сборной Киргизии Спорт, 17:44
В Минфине назвали результаты единого налогового платежа за три месяца Финансы, 17:43
Художнику Черному запретили выходить по ночам за надпись «No war» Политика, 17:31
Россия приостановила выплату взносов в парламентскую ассамблею ОБСЕ Политика, 17:31
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт Политика, 17:29
Политика ,  
0 

Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию

Адвокат: запущен перевод осужденной Софии Сапеги из Белоруссии в Россию
Софья Сапега (в центре)
Софья Сапега (в центре) (Фото: Леонид Щеглов / ТАСС)

Процедуру передачи россиянки Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам лишения свободы в Белоруссии, обратно в Россию уже запустили, сообщил ТАСС ее адвокат Антон Гашинский.

«Конечно [запущена]», — ответил он на соответствующий вопрос. Однако Гашинский отказался назвать сроки ее возвращения в Россию.

2 апреля телеграм-канал BAZA писал, что Сапега вскоре вернется в Россию. По его данным, белорусская сторона не возражает против того, чтобы остаток срока она отбывала в своей стране. Гашинский говорил BAZA, что мать Софии и ее биологический отец подали ходатайство в Минюст России, чтобы девушку перевели.

Сапегу задержали в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta (белорусские власти признали его экстремистским) Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair. Девушку приговорили к шести годам колонии общего режима в мае прошлого года. Ее обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (также признан в республике экстремистским), который публиковал личные данные силовиков, жестоко обращавшихся с участниками массовых протестов после президентских выборов 2020 года.

Суд признал ее виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Россиянку обязали компенсировать потерпевшим моральный ущерб — 167 500 белорусских рублей (более 5,1 млн российских рублей по текущему курсу) и судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 232 тыс. российских рублей).

В июне София Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании, сообщал РБК адвокат Антон Гашинский. В обращении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Сапега попросила освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

Читайте на РБК Pro
Кокаин, коррупция и бытовые ссоры: что погубило Credit Suisse
Как и почему американские чиновники вытесняют криптобиржу Binance из США
Лучшие упражнения для укрепления тазового дна
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify

В январе стало известно, что Сапеге отказали в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объяснила это тем, что она не выполнила ряд условий, необходимых для этой процедуры. В частности, Сапега не отбыла половины срока, уточнила чиновница.

Теги
Софья Сапега Белоруссия Россия суд
Материалы по теме
В администрации Лукашенко объяснили отказ помиловать Сапегу
Политика
Белоруссия отказалась помиловать россиянку Сапегу
Политика
Песков предложил подождать решения Лукашенко о помиловании Сапеги
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter