Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Софья Сапега (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Приговоренная к шести годам заключения в Белоруссии россиянка Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» посольство России в Белоруссии.

«Наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

3 апреля адвокат Антон Гашинский сообщил, что процедура передачи Сапеги обратно в Россию уже запущена.



Сапегу задержали в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta (белорусские власти признали его экстремистским) Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair. Девушку приговорили к шести годам колонии общего режима в мае 2022 года.

Суд признал ее виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Россиянку обязали компенсировать потерпевшим моральный ущерб — 167,5 тыс. белорусских рублей (более 5,1 млн руб. по текущему курсу) и судебную пошлину в размере 7488 белорусских рублей (более 232 тыс. руб.).

В июне Софья Сапега передала в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле ходатайство о помиловании. В обращении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Сапега попросила освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.



В январе стало известно, что Сапеге отказали в помиловании.