Тихоокеанский флот отработал стрельбу ракетами «Москит» в Японском море

Экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели плановые стрельбы крылатыми ракетами «Москит» в заливе Петра Великого в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Группа в составе двух ракетных катеров нанесла удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника, рассказали в Минобороны. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 км, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет «Москит». Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ.

В начале марта в Японском море дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу ракетой «Калибр» по наземной мишени в рамках боевой подготовки. Стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, которая имитировала огневую позицию условного противника.

Дальность стрельбы превысила 1000 км. Район стрельбы был закрыт кораблями и судами Тихоокеанского флота, а также самолетами морской авиации и беспилотниками.