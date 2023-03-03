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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу ракетой «Калибр»

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу ракетой «Калибр» в Японском море

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу ракетой «Калибр»
Video

Российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в Японском море в рамках плана боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр», — рассказали в ТОФ.

Стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, которая имитировала огневую позицию условного противника. Дальность стрельбы превысила 1000 км. Район стрельбы был закрыт кораблями и судами Тихоокеанского флота, а также самолетами морской авиации и беспилотниками.

На видео показан старт ракеты «Калибр» с находящейся под водой субмарины. Следом показаны кадры попаданию ракеты по цели.

Ранее газета «Известия» писала, что на Камчатке собираются сформировать новую дивизию атомных подводных лодок, в состав которой войдут субмарины проектов «Белгород» и «Хабаровск», а также судно обеспечения. Вопрос о формировании новой дивизии «находится в проработке».

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Тихоокеанский флот Японское море учения ракетные испытания ракеты «Калибр»
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