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WSJ узнал о планах Сеула продать США 100 тыс. боеприпасов для Украины

WSJ: Южная Корея продаст США 100 тыс. боеприпасов для отправки на Украину
Речь идет о 155-мм боеприпасах, которыми, в частности, заряжают американские гаубицы М777. Снарядов должно хватить для «ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель», сказал собеседник агентства

Республика Корея продаст США 100 тыс. артиллерийских снарядов, которые Вашингтон направит на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стороны собираются заключить секретную сделку, говорят источники, не называя сроков. В ее рамках Соединенные Штаты купят у Южной Кореи 100 тыс. артиллерийских снарядов калибром 155-мм, говорит собеседник газеты из Пентагона. Этих боеприпасов должно хватить для «ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель», уточнил он.

Сделка позволит Сеулу не нарушать взятое на себя обязательство не поставлять летальное оружие на Украину, а Вашингтон сможет не тратить собственные запасы снарядов, пишет газета.

В конце октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна никогда не поставляла летальное оружие на Украину и всегда ограничивалась только гуманитарной помощью. За день до этого президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», сказал, что Москва знает о планах Сеула начать поставлять такое оружие. Это решение, по словам Путина, может разрушить отношения России и Южной Кореи.

Минобороны Южной Кореи 11 ноября заявило, что Сеул не намерен поставлять на Украину летальные вооружения, пишет Yonhap. В ведомстве сообщили, что поставки необходимы, чтобы пополнить собственные запасы боеприпасов у Соединенных Штатов. Сеул передаст США снаряды при условии, что использовать их будут только Соединенные Штаты, добавили в министерстве.

Снарядами калибра 155-мм заряжают, в частности, американские гаубицы М777, которые США поставляли на Украину.

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