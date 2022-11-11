Сеул опроверг известие о секретной поставке снарядов на Украину

Обсуждается продажа снарядов с условием, что конечным пользователем останутся США, об их передаче Украине речи не идет, заверили в Сеуле. Ранее WSJ сообщила о планах Южной Кореи тайно поставить Киеву 100 тыс. боеприпасов

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Южная Корея твердо придерживается своей позиции не поставлять на Украину летальное оружие, информация The Wall Street Journal о секретной поставке 100 тыс. артиллерийских боеприпасов на Украину неверна, сообщило южнокорейское Минобороны, передает Bloomberg.

Южная Корея и США действительно обсуждают возможную продажу артиллерийских снарядов калибра 155 мм при условии, что конечным потребителем выступят американцы, пояснили в министерстве.

О «секретной сделке» сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне. Согласно информации газеты, США намерены приобрести у Южной Кореи 100 тыс. снарядов 155 мм, такого количества хватит для ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель. Снарядами калибра 155 мм заряжают, в частности, американские гаубицы М777, которые США поставили на Украину. Издание отметило, что Сеул таким образом продолжит придерживаться «своего публичного обязательства не направлять летальную военную поддержку» Киеву, а Вашингтон не лишится собственных запасов боеприпасов.

С просьбой о продаже вооружения к Сеулу обращался президент Украины Владимир Зеленский, выступая в апреле перед парламентом республики. «У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас. У вас есть такие бронемашины, противовоздушные, противокорабельные и противотанковые вооружения», — перечислил он. С просьбой поставить системы ПВО также обращался к своему южнокорейскому коллеге министр обороны Украины Алексей Резников.

В конце октября российский президент Владимир Путин заявил, что Москва обладает данными о намерении Южной Кореи поставлять Украине оружие. Он предупредил, что такие действия разрушат отношения между двумя странами. «А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание», — поинтересовался Путин.

На следующий день южнокорейский президент Юн Сок Ёль заверил, что республика никогда не поставляла летальное оружие на Украину.

Россия неоднократно критиковала поставки зарубежного оружия на Украину. В Кремле настаивали, что Москва все равно добьется своих целей, а такие действия лишь затягивают конфликт.

