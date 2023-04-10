NYT узнала об изучении США позиций Южной Кореи и Израиля по Украине

NYT, изучив оказавшиеся в Сети отчеты, сообщила, что США изучают позиции Израиля и Южной Кореи по военным поставкам Украине и возможности своего влияния на их решения. Сейчас Сеул и Тель-Авив отказываются от передачи оружия Киеву

Здание Пентагона в Арлингтоне (Фото: Reuters)

Газета The New York Times (NYT) опубликовала новые подробности из документов Пентагона, которые утекли в Сеть в первую неделю апреля. Они касаются возможностей влияния США на Южную Корею и Израиль с целью мотивировать их поставлять оружие Украине.

Во-первых, из появившихся в интернете отчетов следует, что Сеул не может выработать свою позицию по военным поставкам: с одной стороны, на него давит Вашингтон с целью обеспечить вооружениями Киев, с другой стороны, Корея соблюдает принцип, по которому не поставляет летальное оружие воюющим странам. Страна изучала, может ли она отказаться от этого принципа, или же обеспечить передачу оружия через другую третью страну, например, Польшу.

Во-вторых, в одном из отчетов содержалась американская оценка возможностей поставок летального оружия Украине Израилем. Сейчас страна отказывается от этого, поскольку хочет сохранить свободу действий в Сирии, для чего ей нужны равновесные связи с Москвой и Вашингтоном. Но в документе говорится, что на перемену решения Израиля могли бы повлиять усиление давления США или ухудшение отношений с Россией.

Наиболее вероятным вариантом названо использование Израилем третьей страны для таких поставок Украине по примеру Турции. Как еще один сценарий указано усиление военного сотрудничества Москвы и Тегерана, с которым у Тель-Авива напряженные отношения, что могло бы подтолкнуть Израиль к военной помощи Украине.

Об утечке в Twitter и Telegram секретных документов Пентагона NYT сообщила 7 апреля. Изначально речь шла о бумагах, связанных с планированием украинского контрнаступления. Затем появились также данные, касающиеся стран Ближнего Востока и Китая, борьбы с терроризмом, новые сведения об Украине и др.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что после информации об утечке руководство Пентагона ограничило процесс передачи разведданных. Меры собеседники издания охарактеризовали как «чрезвычайно строгие», отметив, что они свидетельствуют о «высоком уровне паники» в министерстве.