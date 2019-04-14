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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Кадочников умер на 84-м году жизни. Он разработал собственную систему самозащиты и рукопашного боя, его методике ведения боя посвящены несколько документальных фильмов Минобороны Советского Союза
Алексей Кадочников (слева) (Фото: Александр Яковлев / ТАСС)

Алексей Кадочников скончался 13 апреля, сообщил РБК его ученик Александр Церюта. «Вчера [скончался]. Пока еще нет информации по [месту прощания и похорон], не приняли решение, скорее всего, во вторник», — отметил он, не уточнив причину смерти Кадочникова.

Кадочников родился 20 июля 1935 года в Одессе, с 1939 года проживал в Краснодаре. В 1959–​1983 годах работал в различных организациях и научно-исследовательских институтах города. Затем Кадочников стал заведующим лабораторией на кафедре механики Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. Во время работы в училище Кадочников создал свой способ выживания. С мая 1994 года работал ведущим специалистом-психологом в войсковой части № 62986.

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Теория рукопашного боя Кадочникова основывается на знаниях физики, психологии и анатомии, стиль боя похож на джиу-джитсу, айкидо и дзюдо. Кадочников написал 14 книг о рукопашном бое и системе выживания, также Минобороны Советского Союза сняло несколько документальных фильмов, посвященных его методике ведения боя.

Кадочников награжден орденом Почета, бронзовой медалью ВДНХ, медалью за развитие спорта на Кубани, получил благодарность от верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Авторы: Григорий Дубов, Екатерина Костина
Теги: смерть, разработчик
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