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Умер создатель завода по выпуску тягачей для ракетных комплексов Савельев
Владимир Савельев умер на 86-м году жизни. В 1970-е годы он возглавил строительство Ишимбайского завода транспортного машиностроения, на котором сейчас выпускают тягачи для арктических версий систем «Тор-М2» и «Панцирь-С1»
Владимир Савельев (Фото: bolotohod.ru)

Умер первый директор Ишимбайского завода транспортного машиностроения (ИЗТМ), выпускающего для Минобороны гусеничные тягачи семейства «Витязь», Владимир Савельев, сообщили РБК в пресс-службе корпорации Уралвагонзавод.

«Савельев являлся одним из организаторов серийного производства вездеходной техники в СССР, способствующей укреплению обороноспособности и освоению труднодоступных территорий страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Основными заказчиками ИЗТМ являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России и Министерство обороны. Для военных завод на базе тягачей ДТ-30ПМ выпускает тягачи для перевозки арктических версий зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Такие же тягачи, способные преодолевать вплавь водные преграды и поднимать на возвышенности с наклоном свыше 30 градусов, военные используют и для другие целей. В частности, на базе тягача ДТ-10 «Витязь» создан автохолодильник ПЦ-10 ППР на 10 т продовольствия.

Владимир Савельев в 1953 году окончил Уфимский авиационный техникум, а в 1973 году — Уфимский авиационный институт. В марте 1978 года Савельев возглавил строительство ИЗТМ.

В 1981 году завод под руководством Савельева выпустил первый вездеход «Нулевка», в середине 1980-х годов серийное производство этих машин составило 250 штук в год. Савельев возглавлял завод до 1995 года, до 1998 года был председателем совета директоров завода, до 2004 года — советником гендиректора предприятия.

В 2005 году собственником завода стала машиностроительная компания «Витязь», в 2008 году предприятие вошло в состав Уралвагонзавода через Челябинский тракторный завод — Уралтрак. В 2014 году завод переименовали в АО «Машиностроительная компания «Витязь».

Авторы: Григорий Дубов, Екатерина Костина
Теги: смерть
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