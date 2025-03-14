Лукашенко сообщил о предложении Киева создать лагеря для военнопленных

Лукашенко, по его словам, в ответ предложил Украине договариваться с Россией. «Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать», — заявил он

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску создать на территории республики лагеря для военнопленных. Об этом он сказал в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1», его слова приводит БелТА.

«Это с Украины было предложение: мы [Белоруссия] контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь», — рассказал Лукашенко.

При этом Белоруссия не должна была занимать какую-либо позицию, а только присматривать, чтобы военнопленные «были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», пояснил он. На Украине также пообещали «найти деньги» на финансирование лагерей, сказал президент.

По словам Лукашенко, он предложил украинской стороне договариваться с Россией. «Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать», — заявил он.

Глава государства отметил, что военнопленным на Украине оказывали квалифицированную медицинскую помощь. «Не просто взяли, кинули грязные, загнивающие раны. Нет, украинцы на месте там оказали этим раненым российским военнопленным хорошую помощь», — сказал он.

В октябре 2024 года Лукашенко говорил, что Минск сохраняет «минимальные контакты» с украинской стороной, в том числе для решения вопросов обмена военнопленными между Киевом и Москвой.

В мае прошлого года занимавший тогда пост министра юстиции Украины Денис Малюска сообщал, что в стране созданы три лагеря для военнопленных, где они живут и работают, его слова цитировал канал «Суспільне».

В феврале в Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что Россия и Украина с февраля 2022 года уведомили о содержании под стражей 16 тыс. военнопленных и гражданских, но там не смогли назвать число лиц, которые в настоящее время находятся у обеих сторон. Последний раз стороны обменивались военнопленными 5 февраля. В Россию тогда вернулись 150 военных, столько же украинских пленных были переданы Киеву.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвиняла Киев в саботаже процесса обмена. Российская сторона предлагала передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал лишь 279, утверждала Захарова. Отказ от остальных она связала с тем, что военные добровольно сдались в плен.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в прошлом месяце говорили, что Киев разрабатывает соглашение по взаимному обмену с Москвой всех находящихся в плену военных.