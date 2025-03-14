 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко сообщил о предложении Киева создать лагеря для военнопленных

Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко, по его словам, в ответ предложил Украине договариваться с Россией. «Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать», — заявил он
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску создать на территории республики лагеря для военнопленных. Об этом он сказал в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1», его слова приводит БелТА.

«Это с Украины было предложение: мы [Белоруссия] контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь», — рассказал Лукашенко.

При этом Белоруссия не должна была занимать какую-либо позицию, а только присматривать, чтобы военнопленные «были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», пояснил он. На Украине также пообещали «найти деньги» на финансирование лагерей, сказал президент.

По словам Лукашенко, он предложил украинской стороне договариваться с Россией. «Договоритесь — мы с удовольствием будем вам помогать», — заявил он.

На Украине сообщили об обмене пленными с Россией
Политика
Фото:V_Zelenskiy_official / Telegram

Глава государства отметил, что военнопленным на Украине оказывали квалифицированную медицинскую помощь. «Не просто взяли, кинули грязные, загнивающие раны. Нет, украинцы на месте там оказали этим раненым российским военнопленным хорошую помощь», — сказал он.

В октябре 2024 года Лукашенко говорил, что Минск сохраняет «минимальные контакты» с украинской стороной, в том числе для решения вопросов обмена военнопленными между Киевом и Москвой.

В мае прошлого года занимавший тогда пост министра юстиции Украины Денис Малюска сообщал, что в стране созданы три лагеря для военнопленных, где они живут и работают, его слова цитировал канал «Суспільне».

В феврале в Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что Россия и Украина с февраля 2022 года уведомили о содержании под стражей 16 тыс. военнопленных и гражданских, но там не смогли назвать число лиц, которые в настоящее время находятся у обеих сторон. Последний раз стороны обменивались военнопленными 5 февраля. В Россию тогда вернулись 150 военных, столько же украинских пленных были переданы Киеву.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвиняла Киев в саботаже процесса обмена. Российская сторона предлагала передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал лишь 279, утверждала Захарова. Отказ от остальных она связала с тем, что военные добровольно сдались в плен.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в прошлом месяце говорили, что Киев разрабатывает соглашение по взаимному обмену с Москвой всех находящихся в плену военных.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Александр Лукашенко военнопленные
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Москалькова заявила о будущей реабилитации вернувшихся с Украины пленных
Политика
На Украине заявили о договоренности по системным обменам пленными
Политика
Россия и Украина обменяли пленных по формуле 25 на 25
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 17:45
Трамп заявил о «доле сарказма» в обещании завершить конфликт за 24 часаПолитика, 23:02
Лукашенко сообщил о предложении Киева создать лагеря для военнопленныхПолитика, 22:52
СК завел дело о теракте после удара ВСУ по музею в СуджеОбщество, 22:44
Рубио указал на разные позиции США и Европы насчет санкций против РоссииПолитика, 22:17
МИД Британии призвал Россию прекратить огонь без каких-либо условийПолитика, 22:14
ФПК «Гарант-Инвест» заявила о реструктуризации по всем выпускам облигацийИнвестиции, 21:48
СКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 21:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ушаков заявил о внимательном отношении Путина к вопросам в диалоге с СШАПолитика, 21:43
Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов воевать с ЕвропойПолитика, 21:29
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
В России утвердили порядок тестирования детей мигрантов на знание языкаОбщество, 21:18
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
В «Ростове» опровергли информацию о возможной смене владельцаСпорт, 20:33
Хинштейн сообщил о погибшей и разрушенном музее после удара ВСУ по СуджеПолитика, 20:26