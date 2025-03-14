Ушаков заявил о внимательном отношении Путина к вопросам в диалоге с США

Ушаков назвал контакты США и России регулярными и отметил, что Путин внимательно относится к возникающим в ходе диалога вопросам. В частности, он указал, что Путин ответил на просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области

Юрий Ушаков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия по разным каналам поддерживает диалог с США, контакты осуществляются регулярно, заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией. И еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», — сказал он.

Ушаков отметил, что Путин услышал сигнал от американского президента Дональда Трампа насчет судьбы солдат ВСУ в Курской области. Республиканец 14 марта попросил Путина пощадить попавших в окружение украинских военных. Российский президент ответил, что если те сложат оружие и сдадутся в плен, то им гарантируют жизнь и достойное обращение. Приказ сложить оружие должны отдать из Киева, добавил Путин.

Вечером 13 марта Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Тот приехал в Москву после того, как 11 марта на встрече с представителями США Украина выразила готовность пойти на 30-дневное перемирие с Россией.

Путин до общения с Уиткоффом сказал, что Россия за идею прекращения огня, «но есть нюансы». Среди них вопросы о том: как быть с украинскими военнослужащими в Курской области; как контролировать перемирие; будет ли продолжаться на Украине в эти 30 дней мобилизация.

Трамп, комментируя заявление Путина, назвал его многообещающим, но не полным. Он выразил готовность обсудить с ним предложение о перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слова Путина «очень предсказуемыми» и «манипулятивными». По его мнению, Москва «фактически готовит отказ» на предложение о перемирии.