В офисе Зеленского исключили отмену военного положения на время перемирия

Украина не отменит военного положения в период возможного 30-дневного прекращения огня, так как ситуация будет непредсказуемой, заявил Подоляк

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киев не будет отменять военное положение на период возможного 30-дневного прекращения огня, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.

«30-дневное перемирие — это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Потребуются переговоры, а также проверенные наблюдатели, которые смогут обнаружить нарушения перемирия и обеспечить разъединение сторон. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», — пояснил он.

24 февраля 2022 года на Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, с тех пор оба режима неоднократно продлевали.

Идею временного прекращения огня выдвинули США и Украина по итогам переговоров в Джидде 11 марта. Киев согласился на этот шаг при условии аналогичных действий со стороны Москвы, Вашингтон в ответ возобновил приостановленные военную помощь и обмен разведданными. Как отметил госсекретарь Марко Рубио, теперь США ожидают реакцию России и надеются на положительный ответ. В этих целях спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил президент России, к идее 30-дневного прекращения огня есть ряд вопросов, в частности продолжатся ли в это время поставки оружия, мобилизация и обучение новобранцев на Украине. Это требует кропотливого изучения с обеих сторон, а в результате будет установлен долгосрочный мир и устранятся первоначальные причины конфликта, считает он. Зеленский назвал заявление Путина «предсказуемым» и заявил, что тот «фактически готовит отказ». Трамп посчитал слова российского лидера «многообещающими», но «неполными» и выразил готовность к дальнейшему обсуждению.