Уолтц заявил об обсуждении на переговорах по Украине вопроса территорий

По словам советника президента США, Вашингтон обсуждает с Киевом и Москвой варианты урегулирования конфликта, в том числе вопросы территорий и миротворцев ЕС, чтобы «сблизить позиции сторон». Обе исключают территориальные уступки

Майк Уолтц (Фото: Saul Loeb / Reuters)

США обсуждают с Россией и Украиной несколько вопросов об урегулировании конфликта, в том числе территории и введение европейских миротворцев, заявил телеканалу Fox News советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

«В настоящий момент мы обсуждаем эти вопросы с обеими сторонами, с украинцами и русскими», — ответил он на вопрос ведущего, который перечислил среди пунктов возможной мирной сделки соглашение по ресурсам, суверенитет над регионами с русскоязычным населением и присутствие европейского контингента на Украине.

Ведущий Fox News предположил, что Украину не примут в НАТО, а Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области признают в мирном соглашении территориями России. Этот сценарий Уолтц не стал подтверждать или опровергать. «Мы активно работаем над тем, чтобы сблизить позиции сторон. Президент [США Дональд] Трамп полон решимости добиться мира, который устроит всех», — заключил он.

Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно отвергал возможность признания этих регионов российскими и допускал возможность их возвращения дипломатическим путем после окончания боевых действия. Президент России Владимир Путин в качестве условий для начала переговоров требует вывести украинские войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признать над ними и Крымом суверенитет Москвы.

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После возвращения в Белый дом члены его администрации провели ряд переговоров с представителями обеих сторон конфликта. В частности, 11 марта по итогам встречи в Джидде Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичного шага России, а США восстановили военную помощь и обмен разведданными.

После этого спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву, чтобы узнать ее позицию по этому вопросу. Уолтц не стал раскрывать детали переговоров с Путиным. Президент России отмечал наличие ряда вопросов к 30-дневному перемирию, в частности о возможном продолжении поставок оружия, мобилизации и подготовки новобранцев на Украине. Зеленский счел позицию Путина «предсказуемой» и заявил, что тот «фактически готовит отказ».