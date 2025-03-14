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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц заявил об обсуждении на переговорах по Украине вопроса территорий

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам советника президента США, Вашингтон обсуждает с Киевом и Москвой варианты урегулирования конфликта, в том числе вопросы территорий и миротворцев ЕС, чтобы «сблизить позиции сторон». Обе исключают территориальные уступки
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Saul Loeb / Reuters)

США обсуждают с Россией и Украиной несколько вопросов об урегулировании конфликта, в том числе территории и введение европейских миротворцев, заявил телеканалу Fox News советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

«В настоящий момент мы обсуждаем эти вопросы с обеими сторонами, с украинцами и русскими», — ответил он на вопрос ведущего, который перечислил среди пунктов возможной мирной сделки соглашение по ресурсам, суверенитет над регионами с русскоязычным населением и присутствие европейского контингента на Украине.

США обсудили с Украиной вопрос территориальных уступок
Политика
Дональд Трамп

Ведущий Fox News предположил, что Украину не примут в НАТО, а Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области признают в мирном соглашении территориями России. Этот сценарий Уолтц не стал подтверждать или опровергать. «Мы активно работаем над тем, чтобы сблизить позиции сторон. Президент [США Дональд] Трамп полон решимости добиться мира, который устроит всех», — заключил он.

Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно отвергал возможность признания этих регионов российскими и допускал возможность их возвращения дипломатическим путем после окончания боевых действия. Президент России Владимир Путин в качестве условий для начала переговоров требует вывести украинские войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признать над ними и Крымом суверенитет Москвы.

Урегулирование на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После возвращения в Белый дом члены его администрации провели ряд переговоров с представителями обеих сторон конфликта. В частности, 11 марта по итогам встречи в Джидде Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичного шага России, а США восстановили военную помощь и обмен разведданными.

После этого спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву, чтобы узнать ее позицию по этому вопросу. Уолтц не стал раскрывать детали переговоров с Путиным. Президент России отмечал наличие ряда вопросов к 30-дневному перемирию, в частности о возможном продолжении поставок оружия, мобилизации и подготовки новобранцев на Украине. Зеленский счел позицию Путина «предсказуемой» и заявил, что тот «фактически готовит отказ».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Майк Уолтц Военная операция на Украине переговоры территории мирное урегулирование
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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