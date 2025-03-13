США обсудили с Украиной вопрос территориальных уступок

По словам Трампа, в вопросе территорий США объяснили Украине, что она может получить, а что — нет

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

США обсудили с Украиной территории, которые будут сохранены под украинским контролем или утрачены, заявил американский президент Дональд Трамп.

«И все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — прекращение огня», — заявил президент США.

Трамп пояснил, что территориальный вопрос нуждался в обсуждении, поскольку не стоит тратить время на достижение перемирия, в котором не будет смысла. С его слов, украинской стороне дали понять, что она может получить, а что — нет.

«Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО. Все знают ответ, он известен уже 40 лет. Многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира», — добавил президент США. Он оценил заявление российского президента Владимира Путина насчет перемирия как «многообещающее, но не полное».

Путин выступил с ответом на предложение о перемирии ранее днем 13 марта. Он выразил готовность к прекращению конфликта, но лишь на условиях, которые бы гарантировали долгосрочный мир и устранение первопричин сложившейся ситуации.

Президент пояснил, что детали соглашения требуется еще обсудить. Среди них Путин назвал ситуацию в Курской области. «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство отдаст приказ сдаться в плен?» — спросил он.

Путин также обратил внимание, что за режимом прекращения огня следить будет крайне непросто, а также неясно, продолжит ли Украина проводить мобилизацию, получать оружие, обучать мобилизованных. «Или ничего этого не будет?» — поинтересовался он.