Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» насчет урегулирования на Украине

Уиткофф передал детали переговоров в Москве для оценки и следующих шагов Трампа, Белый дом оценивает ее «с осторожным оптимизмом», заявил Уолтц. Спецпредставитель президента США планировал обсудить с Путиным перемирие на Украине

Майк Уолтц (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Белый дом оценивает перспективы урегулирования конфликта на Украине с «осторожным оптимизмом», заявил телеканалу Fox News советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Я переговорил со своим коллегой, специальным представителем [президента США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом, который находится там и привез нам информацию для оценки и принятия президентом [Дональдом] Трампом решений о следующих шагах, — сказал он, уточнив, что подробности переговоров в Москве пока не разглашаются. — Я не собираюсь ничего объявлять или вести переговоры по национальному телевидению, тем более до президента, но у нас есть осторожный оптимизм».

Уиткофф прилетел в Москву 13 марта. Он должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить 30-дневное прекращение огня на Украине. Как отмечал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

Этому предшествовали переговоры США и Украины в Джидде, по итогам которых Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы, а Вашингтон возобновил военную помощь и обмен разведданными. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что теперь США ожидают ответ России на предложение о перемирии. В Кремле утверждали об ожидании от Вашингтона подробностей встречи в Джидде.

Позднее Путин перечислил ряд вопросов к этой инициативе, в частности о ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. «Эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные подразделения прошли подготовку? Или ничего такого не будет делаться?» — говорил он. Президент Украины Владимир Зеленский назвал слова российского лидера «предсказуемыми» и заявил, что тот «фактически готовит отказ».