Самолет британского министра лишился навигации под Калининградом

Самолет с британским министром обороны почти на полчаса остался без связи и навигации, когда пролетал возле Калининградской области, пишет Times. Балтфлот на этой неделе сообщал об учениях с применением РЭБ

Грант Шэппс (Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал на самолете Dassault 900LX, на котором министр обороны Грант Шэппс летел из Польши обратно в Великобританию, пишет The Times.

Cигнал отсутствовал в течение 30 минут, когда самолет пролетал у берегов Калининградской области. Пилоты были вынуждены использовать альтернативные методы для определения местоположения самолета.

Как отмечает The Times, чей журналист был в этот момент на самолете, Шэппса и других заверили, что «электронная атака» не угрожает безопасности самолета. Опрошенные газетой эксперты указали, что, вероятно, целью атаки был не сам министр, поскольку выход из строя спутниковых навигационных систем в районе Калининграда становится «все более распространенным явлением».

«Хотя ВВС Великобритании хорошо подготовлены к решению этой проблемы, это [российские РЭБ] по-прежнему создает ненужный риск для гражданских самолетов и потенциально может поставить под угрозу жизни людей. Этому нет оправдания, и это крайне безответственно со стороны России», — заявил Times источник в министерстве обороны Британии.

Грант Шаппс был назначен новым главой Минобороны 31 августа 2023 года. За последние годы он сменил пять должностей — от министра транспорта до министра энергетики. Его предшественник, Бен Уоллес, анонсировал уход с поста за несколько месяцев до этого. Причинами отставки Уоллес называл усталость и долгий срок, проведенный на госслужбе.

Шэппс, как пишет издание, возвращался в Великобританию из Польши, где наблюдал за учениями Steadfast Defender-24. О них Минобороны Польши сообщало 13 марта. 14 марта пресс-служба Балтийского флота сообщала о прошедших учениях в Калининградской области, на которых в том числе применялись средства РЭБ. «В Калининградской области рота РЭБ мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота блокировала работу полевого узла связи условного противника», — говорится в сообщении.

В ходе учений в том числе использовались беспилотники РЭБ «Леер-3» и «Орлан-10». В них приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной техники мотострелковой дивизии объединения.