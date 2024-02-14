Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударе по российскому кораблю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об ударе по российскому кораблю в Черном море, передает корреспондент РБК.
Песков пояснил, что вопрос «напрямую связан» с ходом военной операции и, следовательно, отвечать на него — это «исключительно прерогатива» Минобороны.
«Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу», — заявил пресс-секретарь.
Ранее 14 февраля Генштаб ВСУ заявил об «уничтожении» у берегов Крыма российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».
БДК «Цезарь Куников» спущен на воду в 1989 году. Входит в состав Черноморского флота.
РБК направил запрос в Минобороны.
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