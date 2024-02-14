Песков перенаправил военным вопрос об ударе по российскому кораблю в Черном море

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударе по российскому кораблю

Песков не стал отвечать на вопрос об атаке на российский десантный корабль в Черном море. Ранее Генштаб ВСУ сообщил о его «уничтожении»

Дмитрий Песков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об ударе по российскому кораблю в Черном море, передает корреспондент РБК.

Песков пояснил, что вопрос «напрямую связан» с ходом военной операции и, следовательно, отвечать на него — это «исключительно прерогатива» Минобороны.

«Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу», — заявил пресс-секретарь.

Ранее 14 февраля Генштаб ВСУ заявил об «уничтожении» у берегов Крыма российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».

БДК «Цезарь Куников» спущен на воду в 1989 году. Входит в состав Черноморского флота.

РБК направил запрос в Минобороны.