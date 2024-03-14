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Политика ,  
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Reuters узнал об операции ЦРУ против Си Цзиньпина

Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае
В 2019 году Дональд Трамп назначил тайную операцию по распространению дискредитирующей информации о правительстве Китая в соцсетях и СМИ, выяснил Reuters. Не исключено, что эту программу ЦРУ продлила и администрация Байдена
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Florence Lo / Reuters)

В 2019 году, еще будучи президентом США, Дональд Трамп уполномочил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) провести тайную операцию, чтобы настроить общественное мнение в Китае против правительства Си Цзиньпина, сообщает Reuters со ссылкой на бывших американских чиновников, знакомых с деталями операции.

По информации издания, ЦРУ собрало небольшую группу оперативников, которые создали фейковые аккаунты в китайских соцсетях и распространяли там порочащую информацию о действиях китайских властей. Агенты писали посты, в которых утверждали, будто члены Коммунистической партии Китая «прячут за границей незаконно нажитые деньги», и называли китайскую инфраструктурную инициативу «Один пояс и один путь» расточительной и коррумпированной.

Собеседники агентства, знакомые с деталями информационной диверсии, рассказали, что таким образом ЦРУ стремилось «разжечь паранойю» в рядах китайского руководства и заставить его тратить большие ресурсы на «погоню за призраками», распространяющими дискредитирующую информацию о правительстве КНР.

Поводом для операции, как отмечается, стали опасения Вашингтона из-за растущего влияния Китая в мире, а также разведданные, что Пекин с помощью взяток и угроз якобы пытался заручиться поддержкой развивающихся стран в геополитических спорах, а также пытался посеять раскол внутри самих Соединенных Штатов при помощи подставных организаций.

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Технологии и медиа
Фото:Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press

Источники агентства также рассказали, что агенты ЦРУ пытались настроить общественность против правительства Китая и за его пределами — в странах Юго-Восточной Азии, Африке и в островных государствах в южной части Тихого океана, где Пекин и Вашингтон борются за влияние. Американская разведслужба также сливала в иностранные СМИ разведданные, которые выставляли власти КНР в негативном свете.

Бывший аналитик ЦРУ Поль Хир заявил Reuters, что подобные действия американской разведки могут привести к противоположному результату: Пекин может использовать доказательства существования подобной программы, чтобы разжечь недоверие к США в развивающихся странах. Профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид предупредил, что американские операции по воздействию на общественное мнение в Китае ставят под удар местных диссидентов, оппозиционеров и независимых журналистов, которых могут ложно обвинить в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Reuters не удалось установить, продолжилась ли операция по дискредитации при администрации Джо Байдена. ЦРУ и представители Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев. Впрочем, два эксперта, специализирующихся на истории американских разведслужб, пояснили агентству, что приказы о проведении подобных тайных операций часто сохраняют свою силу при следующих администрациях.

Ранее сообщалось, что с 2010 по 2012 Китай раскрыл около 20 агентов ЦРУ. Официально правительство США эти данные не подтверждало. The Wall Street Journal написал в декабре 2023 года, что спустя более 10 лет американское разведсообщество по-прежнему имеет очень ограниченное понимание внутриполитических процессов в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов. Из-за нехватки разведчиков «на земле» правительство США, в частности, не располагает информацией о реальных намерениях китайского руководства в отношении Тайваня, отмечало издание.

В конце января директор ЦРУ Уильям Бернс признал, что США утратили неоспоримое превосходство» в мире из-за Китая и России. По его словам, работу американских разведчиков особенно усложняет появление новых технологий, которые «предоставляют противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами».

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