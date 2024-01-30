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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЦРУ заявил о потере «неоспоримого превосходства» США

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о потере «неоспоримого превосходства» США
Сюжет
Военная операция на Украине
США утратили «неоспоримое превосходство» в мире из-за Китая и России, заявил глава ЦРУ. Глобальная конкуренция, по его словам, осложняется технологической революцией, изменившей шпионаж
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Подъем Китая и «реваншизм» со стороны России создают стратегическую конкуренцию в мире, Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым превосходством.

Об этом заявил глава американской разведки Уильям Бернс в статье «Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» для журнала Foreign Affairs.

По мнению Бернса, ситуация с глобальной конкуренцией осложняется тем, что сегодня происходит революция в технологиях «еще более масштабная, чем промышленная революция или начало ядерного века». «От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений — новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами», — пояснил глава ЦРУ.

Вместе с этим он подчеркнул, что, несмотря на все изменения в мире, шпионаж все еще подразумевает взаимодействие между людьми.

«По-прежнему будут существовать секреты, которые смогут раскрыть только люди, и тайные операции, которые смогут проводить только люди. Технологические достижения, особенно в области радиоразведки, не сделали человеческие операции неактуальными», — отметил Бернс.

По его словам, если что и меняется, то лишь то, как разведки используют собранную информацию. В качестве примера он привел «стратегическое рассекречивание» — преднамеренное публичное раскрытие определенных секретов с целью подорвать позиции соперников и сплотить союзников. «Разведывательное сообщество США также осознает растущую ценность разведывательной дипломатии, обретая новое понимание того, как его усилия по поддержке союзников и противодействию врагам могут поддержать политиков», — добавил он.

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