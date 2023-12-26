WSJ узнала о безуспешных попытках ЦРУ восстановить агентурную сеть в КНР

Арест десятков агентов ЦРУ в Китае разрушил самую большую агентурную сеть, которую создали в начале 2000-х благодаря «повальной коррупции» в КНР. Из-за этого ЦРУ имеет ограниченное представление о планах Си Цзиньпина, узнала WSJ

Фото: Mark Wilson / Getty Images

После того, как десять лет назад Китай раскрыл крупнейшую агентурную сеть ЦРУ внутри страны, американское шпионское агентство имеет очень ограниченное понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

О том, что Китай раскрыл около 20 агентов ЦРУ с 2010 по 2012 год, еще в 2017 году сообщала The New York Times cо ссылкой на бывших и действующих чиновников из американской администрации. Тогда источники газеты назвали положение американской разведки в Китае худшим за последние десятилетия. Власти США потерю своих агентов официально не подтверждали.

По словам собеседников WSJ, из-за этих пробелов власти США до сих пор не имеют представления о намерениях китайского лидера Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, включая Тайвань. «Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая», — заявил изданию бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

Газета отмечает, что укрепление шпионской сети, нацеленной на Китай, «является одной из целей титанических, но по большей части секретных изменений в ЦРУ». Это, по данным WSJ, происходит на фоне более масштабной трансформации политики безопасности США, направленной к подготовке к возможному конфликту «великих держав» с Китаем и Россией.

«После двух десятилетий охоты на террористов разведывательное сообщество США с бюджетом в $100 млрд в год занимается переподготовкой персонала, перенаправляет миллиарды бюджетов и переоснащает дорогую шпионскую технику, чтобы сосредоточиться на этих потенциальных противниках», — говорится в статье.

WSJ пишет, что нападение ХАМАС на Израиль и конфликт на Украине требуют повышенного внимания Белого дома и ресурсов американской разведки. В то же время директор ЦРУ Уильям Бернс в комментарии для газеты подчеркнул, что Китай остается «на вершине списка дел» управления. «Мы рассматриваем КНР как глобальный приоритет, более чем вдвое увеличивая бюджетные ресурсы, выделяемые на китайскую миссию за последние три года, и создавая Центр операций по Китаю (China Mission Center) как единственный центр операций ЦРУ в одной стране для координации усилий всего агентства по этому вопросу», — сказал Бернс.

По данным WSJ, на сегодняшний день США в основном следят за военным развертыванием Китая с помощью спутников-шпионов и перехватывающих устройств. Действия для разведчиков внутри Китая осложняются «оруэлловскими системами наблюдения», отмечает газета.

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По словам опрошенных WSJ чиновников, американцы знают о планах Си Цзиньпина в основном благодаря умозаключениям и анализу его частых публичных заявлений. Они также рассказали, что в начале 2000-х ЦРУ использовало «повальную коррупцию» в верхах Коммунистической партии и правительственных министерствах, чтобы завербовать десятки чиновников в качестве платных агентов. Но в результате неудачи десятилетней давности эта сеть была уничтожена.

Накануне WSJ со ссылкой на источники писала, что китайская разведка сопоставляет конфиденциальные сведения с информацией, годами похищавшейся у американских кадровиков, страховщиков, банков и других организаций, чтобы выявлять шпионов США под прикрытием и чиновников, имеющих доступ к секретной информации. Среди украденных данных — отпечатки пальцев и паспортные данные. Как пояснили изданию опрошенные аналитики из контрразведки, данные личных документов, полученные при взломе системы отелей Marriott могут позволить Пекину отслеживать поездки правительственных чиновников.

«Китай может использовать искусственный интеллект для создания досье практически на каждого американца с подробностями, начиная от их медицинских карт и заканчивая кредитными картами, от номеров паспортов до имен и адресов их родителей и детей», — сказал бывший главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности (АНБ) Гленн Герстелл.

По его мнению, комбинация украденных персональных данные и «нескольких сотен тысяч хакеров, работающих на китайское правительство» становится «страшной потенциальной угрозой национальной безопасности».

Опасения применения Китаем искусственного интеллекта стали такими расхожими, что руководство ФБР и их коллеги из других западных спецслужб встретились с технологическими гигантами в области ИИ для обсуждения проблемы. США могут использовать искусственный интеллект в этом вопросе — для смягчения последствий хакерских атак «в качестве более мощного защитного щита», сообщил изданию президент Microsoft Брэд Смит.