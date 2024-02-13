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Политика ,  
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Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, Джо Байден или Дональд Трамп, Китай останется «единственным несомненно проигравшим», пишет Bloomberg.

Так, Трамп в случае победы планирует введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. Опрошенные The Washington Post экономисты предположили, что подобное давление на импорт из Китая нанесет ущерб американским компаниям, лишив их большей части своей доли на рынке Китая и других стран. Предложение Трампа практически сведет к нулю торговый оборот в размере $575 млрд, отметил Bloomberg.

В то же время риторика Трампа может усилить давление на Байдена, вынудив его принять более жесткие меры в преддверии дня выборов, подчеркивает агентство. Кроме того, действующий президент знает, что жесткая позиция по отношению к Китаю доказала свою эффективность в победе на прошлых выборах. Байден, возможно, не собирается вводить ничего столь радикального, как тарифы Трампа, но у него есть множество новых ограничений — от запрета на доступ к потокам данных и их передачу до электромобилей — и ему не нужно ждать, пока американцы придут на выборы, прежде чем вводить их, пишет Bloomberg.

У официальных лиц в Китае нет четких предпочтений в отношении того, кто придет к власти в США, однако несколько китайских чиновников заявили агентству, что Трамп «непредсказуем и часто агрессивен», но он также любит заключать сделки и может подорвать усилия Байдена по работе с союзниками США.

«Они оба представляют большую угрозу», — считает профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине и советник Минторговли Китая Санг Байчуань. По его мнению, подход Трампа «Америка прежде всего» может создать возможности для «прорыва антикитайского экономического круга», в то время как Байден способен исключить Китай из цепочек поставок технологий. Но в любом случае Пекин столкнется с американским президентом, общая стратегия которого заключается в «исключении и сдерживании развития Китая», добавил советник китайского Минторговли.

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