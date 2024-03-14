Кремль объяснил слова Путина о готовности к ядерной войне

Путин в интервью Кисилеву не угрожал применением ядерного оружия, а отвечал на вопросы журналиста, сообщили в Кремле. Ранее президент России заявил о технической готовности страны к ядерной войне

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не угрожал применением ядерного оружия в интервью Дмитрию Кисилеву, он отвечал на вопросы журналиста, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это были именно вопросы журналиста, а не какие-то специальные заявления президента. Президент как раз говорил о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, западные страны «сознательно опустили слова» главы государства о том, что вариант применения тактического ядерного вооружения «никогда не приходил в голову», несмотря на разные сценарии на поле боя. Комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер об информировании президента США Джо Байдена об интервью российского коллеги, Песков назвал его «преднамеренным искажением контекста» и «нежеланием слышать» Путина.

Интервью Киселеву вышло в эфир 13 марта. В ходе него журналист спросил президента о том, действительно ли Россия готова к ядерной войне. «С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — ответил Путин. Он также заявил об отсутствии необходимости применять тактическое ядерное оружие в конфликте на Украине.

CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал о подготовке США с конца 2022 года к возможному удару России по Украине тактическим ядерным оружием. Financial Times писала, что Вашингтон, Париж и Лондон предупреждали Москву об ответном ударе по российским силам в случае применения тактического ядерного оружия. По данным издания, после этого Путин на несколько месяцев «отказался от риторики о ядерном оружии».

В декабре 2023 года Байден заявил, что Россия в случае победы на Украине может атаковать страны НАТО. Путин в ответ на это указал на отсутствие территориальных претензий к государствам — членам Североатлантического альянса. Он также отметил отсутствие «геополитического, экономического, политического и военного» интереса воевать с НАТО.