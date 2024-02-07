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В МИДе заявили о невозможности США догнать Россию в гиперзвуковом оружии

МИД: США не могут догнать Россию по гиперзвуковым ракетам, поэтому принижают их
Запуск ракеты &laquo;Кинжал&raquo;
Запуск ракеты «Кинжал» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

США не могут догнать Россию в разработке гиперзвуковых комплексов, поэтому пытаются принизить потенциал российского оружия.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«Вот уже несколько лет они [США] <...> пытаются догнать Россию в части гиперзвуковых комплексов, но все еще не создали ни одного удовлетворяющего требованиям и как следует испытанного прототипа», — сказал он.

По словам Ермакова, Запад развернул «информационную кампанию», стремясь поставить под сомнение эффективность российских гиперзвуковых ракет. Это касается и ракет «Кинжал», которые российские военные применяют в зоне военной операции, добавил он.

«Кинжал» может доставлять ядерные и обычные боезаряды к цели, которая расположена на расстоянии до 2 тыс. км.

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Гиперзвуковая&nbsp;ракета&nbsp;большой дальности наземного базирования

Россия разработала несколько гиперзвуковых ракет — «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования. «Мы его [гиперзвуковое оружие] не применяем фактически, но оно есть», — заявил президент России Владимир Путин в марте 2023 года.

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Гиперзвуковое оружие США пока находится в разработке. В сентябре 2023 года The Wall Street Journal узнала, что за 60 лет работы в этой области Вашингтон не добился успехов. Работы пока находятся на начальном этапе, ракеты поступят на вооружение не раньше чем через десять лет, отметила газета.

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